【港股市況】恒生指數高開235點　美團升3%、阿里巴巴升逾2%（不斷更新）

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道指期貨升逾百點，帶動港股反彈高開逾200點。恒生指數開報19615點，升235點。恒生科技指數升2.3%，報3952點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；美團 （03690） 升3%；騰訊 （00700） 升逾1%。
【09：34】汽車股造好，吉利 （00175） 升3%；比亞迪 （01211） 升逾2%；長汽 （02333） 升近4%；廣汽 （02238） 升1%。
【09：30】大市開市後升約300點；科指升近3%。
【09：29】【維他奶盈警】維他奶低開不足1% 料全年轉蝕最多1.7億元、預告今財年銷售及盈利回升
【09：25】新秀麗 （01910） 首季扭虧為盈，錄得純利1640萬美元，股價績後高開3%。
【業績】新秀麗彈高3% 首季轉賺1640萬美元、銷售淨額按年升62%
【09：24】中芯國際 （00981） 績後高開逾2%，中芯首季歸屬股東淨利潤達28.43億元人民幣，按年增長175.5%。
【業績｜芯片股】中芯國際高開近3% 首季純利增逾175%、料本季收入增長1%至3%
【09：22】恒生指數開報19615點，升235點。恒生科技指數升2.3%，報3952點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；美團 （03690） 升3%；騰訊 （00700） 升逾1%。
【09：13】期指開報19465點，升233點或1.2%。
【08：43】恒指黑期升約206點，報19574點；道指期貨升139點，報31870點。
【08：31】【滙豐回購】HSBC滙豐昨於港股斥資近700萬元回購14.72萬股 同日英國亦有回購
【08：19】【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股 泡泡瑪特、招金等上榜 剔出多隻內房
【08：45】【港元滙價】金管局今晨再接28.65億港元沽盤
【07：45】港股ADR收報19339點，跌40點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報46.39元，較港收市價低0.36元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報345.87元，較港收市價高1.67元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.57元，較港收市價低0.43元或0.5%。
【07：30】美國4月生產物價指數（PPI）仍然高企，並高於預期，為加息步伐憂慮添壓，美股周四輾轉下行，尾段道指跌幅一度擴大至605點，收市前跌幅收窄，道指收市跌103點，報31730點 ； 納指最多曾下滑2.3%，收市升6點，報11370點；標指跌5點，報3930點。
責任編輯︰梁浩碩