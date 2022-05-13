【港股市況】恒生指數半日升387點、科指重上4000點　美團升逾4%　汽車股造好（不斷更新）

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【HIBOR】1個月港元拆息轉跌 報0.17958厘 金管局紐約時段曾接錢近29億港元
道指期貨升逾百點，帶動港股反彈高開235點，其後升幅曾擴大至逾400點，高見19825點，恒生指數半日升387點，報19767點，成交628億元。恒生科技指數升3.9%，報4015點。美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾3%。汽車股造好，吉利 （00175） 升半成；比亞迪 （01211） 升逾4%。
【12：06】【MSCI半年檢】MSCI指數改為追蹤百度B站等4家中概股港股 誰是潛在贏家？
【12：00】恒生指數半日升387點，報19767點，成交628億元。恒生科技指數升3.9%，報4015點。美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾3%。汽車股造好，吉利 （00175） 升半成；比亞迪 （01211） 升逾4%。
【11：48】恒指中午收市前升約415點，報19795點；科指升4.1%，報4023點。
【11：40】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見165.3元，小米 （01810） 亦升逾5%。另外，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升3%；京東 （09618） 升逾4%。
【11：32】【電動車】蔚來反彈7% 5月23日起ET7全系車型起售價格上調1萬元人民幣
【11：30】內地股市個別發展，上證半日升0.6%；深證升0.1%；創業板指跌0.1%。
【11：23】港股升幅再擴大至逾400點，報19815點，升435點；科指升4.3%，報4031點。
【11：18】理想汽車 （02015） 升近8%；蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 升逾7%。
【11：02】開拓藥業 （09939） 升幅擴大至14%，高見20.4元，成交9401萬元。
【11：00】開拓藥業 （09939） 升逾9%，高見19.7元。
【10：56】長實 （01113） 升0.6%。
【長實回購】長實事隔11個月重啟回購 連續2個交易日回購61.5萬股、涉3261萬元
【10：48】快手 （01024） 升逾6%，高見66.95元；嗶哩嗶哩 （01024） 升逾2%，高見154.6元。
【10：43】大市升勢略為回順，最新升約319點，至19700點關口。
【10：43】【周焯華旗下】太陽城集團停牌待公布併購消息
【10：35】美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾4%，高見164.3元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升約3%。
【10：32】大市於高位窄幅上落，最新升約401點，報19781點，科指升3.9%，報4015點。
【10：27】【業績│芯片股】華虹半導體抽升一成 總裁：缺芯持續推高產品平均售價、擬發行不超過4.34億股於科創板上市
【10：24】滙豐 （00005） 升近2%，高見47.75元。
【10：14】吉利 （00175） 升5%；比亞迪 （01211） 升逾4%；長汽 （02333） 升9%；廣汽 （02238） 升逾3%。內地為促進汽車消費，開展購車補貼活動。浙江義烏自15日至6月15日開展購車補貼活動，個人用戶在義烏購車都可享受補貼，每輛車最高補貼1萬元人民幣。
【10：12】【新股IPO】比亞迪半導體遭證監會問詢 質疑其獨立獲取外部客戶能力
【10：10】手機孖寶上揚，舜宇 （02382） 升逾4%；瑞聲 （02018） 升逾3%。
【10：09】創陞 （02680） 飈升五成，高見0.5元，成交477萬，暫為升幅最大股份。
【10：03】大市升幅擴大至400點，報19784點︳升404點。
【10：01】ATM升幅擴大至逾3%；科指升3.8%，重上4000點關口，報4014點。
【09：57】華虹半導體 （01347） 升近一成，高見27.2元。華虹半導體昨中午公布業績，首季純利按年升211.4%至1.029億美元（約8億港元），按季跌22.8%。
【09：55】宏利 （00945） 逆市挫7%，破底低見136元。
【09：53】港股早段升幅擴大至約350點，報19735點；科指升3.6%，報4004點。小米 （01810） 升幅擴大至逾5%，高見10.96元。
【09：47】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 早段分別升逾2%；小米 （01810） 升4%。
【09：45】新銳醫藥 （06108） 逆市再跌逾兩成，低見0.25元，成交3036萬元。
【09：40】四環醫藥 （00460） 逆市回吐2%，低見1.16元。四環醫藥此前澄清私有化談判新聞不屬實。
【09：39】泡泡瑪特 （09992） 獲納入MSCI中國指數，股價早段升4%，高見31.25元。
【09：38】領展 （00823） 升逾2%，高見68.2元。領展表示計劃以9.47億元人民幣（折合約11.02億港元），收購三個位於浙江省嘉興市和江蘇省常熟市的現代化物流物業組合的100%權益。
【領展823】領展擬以11億收購3個長三角物流資產 抓緊電子商務發展趨勢
【09：36】寶新金融 （01282） 復牌升逾13%，高見0.035元。寶新金融公布已獲主席兼首席執行官姚建輝進一步知會，他全資擁有的公司及該集團控股股東寶新發展已於昨日於公開市場出售53.6億股，佔約17.08%股權。
【09：34】汽車股造好，吉利 （00175） 升3%；比亞迪 （01211） 升逾2%；長汽 （02333） 升近4%；廣汽 （02238） 升1%。
【09：30】大市開市後升約300點；科指升近3%。
【09：29】【維他奶盈警】維他奶低開不足1% 料全年轉蝕最多1.7億元、預告今財年銷售及盈利回升
【09：25】新秀麗 （01910） 首季扭虧為盈，錄得純利1640萬美元，股價績後高開3%。
【業績】新秀麗彈高3% 首季轉賺1640萬美元、銷售淨額按年升62%
【09：24】中芯國際 （00981） 績後高開逾2%，中芯首季歸屬股東淨利潤達28.43億元人民幣，按年增長175.5%。
【業績｜芯片股】中芯國際高開近3% 首季純利增逾175%、料本季收入增長1%至3%
【09：22】恒生指數開報19615點，升235點。恒生科技指數升2.3%，報3952點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；美團 （03690） 升3%；騰訊 （00700） 升逾1%。
【09：13】期指開報19465點，升233點或1.2%。
【08：43】恒指黑期升約206點，報19574點；道指期貨升139點，報31870點。
【08：31】【滙豐回購】HSBC滙豐昨於港股斥資近700萬元回購14.72萬股 同日英國亦有回購
【08：19】【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股 泡泡瑪特、招金等上榜 剔出多隻內房
【08：45】【港元滙價】金管局今晨再接28.65億港元沽盤
【07：45】港股ADR收報19339點，跌40點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報46.39元，較港收市價低0.36元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報345.87元，較港收市價高1.67元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.57元，較港收市價低0.43元或0.5%。
【07：30】美國4月生產物價指數（PPI）仍然高企，並高於預期，為加息步伐憂慮添壓，美股周四輾轉下行，尾段道指跌幅一度擴大至605點，收市前跌幅收窄，道指收市跌103點，報31730點 ； 納指最多曾下滑2.3%，收市升6點，報11370點；標指跌5點，報3930點。
責任編輯︰梁浩碩