【恒指夜期+北水】北水吸35億　續買美團騰訊　恒指夜期跌51點（不斷更新）

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【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（5月16日-20日）
北水全周吸資228.7億元，今日淨買34.9億元。北水繼續買美團 （03690） ，獲11.4億元淨入，騰訊 （00700） 亦吸資5.5億元，中移動 （00941） 有4億元淨買。
港股反彈高開235點，其後升幅擴大，尾市升逾500點，恒生指數收報19898點，升518點，成交1166億元。恒生科技指數升4.5%，報4038點。美團 （03690） 、小米 （01810） 升逾6%，車股造好，長汽 （02333） 升逾12%，吉利 （00175） 升逾8%。
【按息分析】大和：金管局接錢前香港已走410億美元熱錢 保守料至少流出千億美元、港元拆息年底見2.6厘
【18：43】恒指夜期跌51點，報19717點，低水182點。
【16：10】恒生指數收報19898點，升518點，成交1166億元。恒生科技指數升4.5%，報4038點。美團 （03690） 、小米 （01810） 升逾6%，車股造好，長汽 （02333） 升逾12%，吉利 （00175） 升逾8%。
【16：00】恒生指數U盤前升525點，報19906點。
【15：35】港股尾市升約535點，報19914點，科指升4.6%，報4042點。
【15：23】美團 （03690） 尾市升逾6%；小米 （01810） 升逾5%；京東 （09618） 升逾4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升約3%。
【15：07】【汽車股】內地據報月內推汽車下鄉政策 長汽升逾一成、吉利比亞迪齊升半成
【15：01】上證全日升1%；深證升0.6%；創業板指升0.3%。
【14：53】恒生指數升500點，科指升4.3%，報4029點。美團 （03690） 、小米 （01810） 升逾5%；騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%。
【14：46】吉利 （00175） 午後升7%；比亞迪 （1211） 、廣汽 （02238） 升半成；長汽 （02333） 升逾13%。報道引述業內人士指，內地新一輪汽車下鄉政策將於近期發布，政策最快本月出台。
【14：36】腦洞科技 （02203） 午後飈升逾五成，高見0.275元，成交142萬元。
【14：32】內房造好，中海外 （00688） 升逾5%；潤地 （01109） 升逾4%。另外，碧桂園 （02007） 升近5%；雅居樂 （03383） 升逾3%。
【14：26】融創服務 （01516） 升近一成，高見3.51元。
【14：19】港股午後曾升近500點，高見19865點，最新報19778點，升397點；科指升3.7%，報4007點。
【13：53】【電盈AGM】李澤楷：視乎股東利益加場MIRROR演唱會 ViuTV首季廣告收入雙位數增長
【13：23】長建 （01038） 午後升近2%，破頂高見54.7元。
【13：22】【內房危機】據指融創已備好資金用於兌付「20融創01」展期後首期10%本金
【13：20】小米 （01810） 午後初段升5%；美團 （03690） 、京東 （09618） 升4%；騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%。
【13：16】體育用品股個別發展，李寧 （02331） 逆市跌逾1%；安踏 （02020） 亦跌逾1%；獲納入MSCI中國指數的特步 （01368） 則升近半成。
【13：02】港股午後初段升約400點，報19792點，升411點；科指升3.8%，報4012點。
【12：40】【業績│食品股】日清食品首季少賺3% 毛利率受壓、早前預告4月加價
【12：06】【MSCI半年檢】MSCI指數改為追蹤百度B站等4家中概股港股 誰是潛在贏家？
【12：00】恒生指數半日升387點，報19767點，成交628億元。恒生科技指數升3.9%，報4015點。美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾3%。汽車股造好，吉利 （00175） 升半成；比亞迪 （01211） 升逾4%。
【11：48】恒指中午收市前升約415點，報19795點；科指升4.1%，報4023點。
【11：40】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見165.3元，小米 （01810） 亦升逾5%。另外，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升3%；京東 （09618） 升逾4%。
【11：32】【電動車】蔚來反彈7% 5月23日起ET7全系車型起售價格上調1萬元人民幣
【11：30】內地股市個別發展，上證半日升0.6%；深證升0.1%；創業板指跌0.1%。
【11：23】港股升幅再擴大至逾400點，報19815點，升435點；科指升4.3%，報4031點。
【11：18】理想汽車 （02015） 升近8%；蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 升逾7%。
【11：02】開拓藥業 （09939） 升幅擴大至14%，高見20.4元，成交9401萬元。
【11：00】開拓藥業 （09939） 升逾9%，高見19.7元。
【10：56】長實 （01113） 升0.6%。
【長實回購】長實事隔11個月重啟回購 連續2個交易日回購61.5萬股、涉3261萬元
【10：48】快手 （01024） 升逾6%，高見66.95元；嗶哩嗶哩 （01024） 升逾2%，高見154.6元。
【10：43】大市升勢略為回順，最新升約319點，至19700點關口。
【10：43】【周焯華旗下】太陽城集團停牌待公布併購消息
【10：35】美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾4%，高見164.3元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升約3%。
【10：32】大市於高位窄幅上落，最新升約401點，報19781點，科指升3.9%，報4015點。
【10：27】【業績│芯片股】華虹半導體抽升一成 總裁：缺芯持續推高產品平均售價、擬發行不超過4.34億股於科創板上市
【10：24】滙豐 （00005） 升近2%，高見47.75元。
【10：14】吉利 （00175） 升5%；比亞迪 （01211） 升逾4%；長汽 （02333） 升9%；廣汽 （02238） 升逾3%。內地為促進汽車消費，開展購車補貼活動。浙江義烏自15日至6月15日開展購車補貼活動，個人用戶在義烏購車都可享受補貼，每輛車最高補貼1萬元人民幣。
【10：12】【新股IPO】比亞迪半導體遭證監會問詢 質疑其獨立獲取外部客戶能力
【10：10】手機孖寶上揚，舜宇 （02382） 升逾4%；瑞聲 （02018） 升逾3%。
【10：09】創陞 （02680） 飈升五成，高見0.5元，成交477萬，暫為升幅最大股份。
【10：03】大市升幅擴大至400點，報19784點︳升404點。
【10：01】ATM升幅擴大至逾3%；科指升3.8%，重上4000點關口，報4014點。
【09：57】華虹半導體 （01347） 升近一成，高見27.2元。華虹半導體昨中午公布業績，首季純利按年升211.4%至1.029億美元（約8億港元），按季跌22.8%。
【09：55】宏利 （00945） 逆市挫7%，破底低見136元。
【09：53】港股早段升幅擴大至約350點，報19735點；科指升3.6%，報4004點。小米 （01810） 升幅擴大至逾5%，高見10.96元。
【09：47】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 早段分別升逾2%；小米 （01810） 升4%。
【09：45】新銳醫藥 （06108） 逆市再跌逾兩成，低見0.25元，成交3036萬元。
【09：40】四環醫藥 （00460） 逆市回吐2%，低見1.16元。四環醫藥此前澄清私有化談判新聞不屬實。
【09：39】泡泡瑪特 （09992） 獲納入MSCI中國指數，股價早段升4%，高見31.25元。
【09：38】領展 （00823） 升逾2%，高見68.2元。領展表示計劃以9.47億元人民幣（折合約11.02億港元），收購三個位於浙江省嘉興市和江蘇省常熟市的現代化物流物業組合的100%權益。
【領展823】領展擬以11億收購3個長三角物流資產 抓緊電子商務發展趨勢
【09：36】寶新金融 （01282） 復牌升逾13%，高見0.035元。寶新金融公布已獲主席兼首席執行官姚建輝進一步知會，他全資擁有的公司及該集團控股股東寶新發展已於昨日於公開市場出售53.6億股，佔約17.08%股權。
【09：34】汽車股造好，吉利 （00175） 升3%；比亞迪 （01211） 升逾2%；長汽 （02333） 升近4%；廣汽 （02238） 升1%。
【09：30】大市開市後升約300點；科指升近3%。
【09：29】【維他奶盈警】維他奶低開不足1% 料全年轉蝕最多1.7億元、預告今財年銷售及盈利回升
【09：25】新秀麗 （01910） 首季扭虧為盈，錄得純利1640萬美元，股價績後高開3%。
【業績】新秀麗彈高3% 首季轉賺1640萬美元、銷售淨額按年升62%
【09：24】中芯國際 （00981） 績後高開逾2%，中芯首季歸屬股東淨利潤達28.43億元人民幣，按年增長175.5%。
【業績｜芯片股】中芯國際高開近3% 首季純利增逾175%、料本季收入增長1%至3%
【09：22】恒生指數開報19615點，升235點。恒生科技指數升2.3%，報3952點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%；美團 （03690） 升3%；騰訊 （00700） 升逾1%。
【09：13】期指開報19465點，升233點或1.2%。
【08：43】恒指黑期升約206點，報19574點；道指期貨升139點，報31870點。
【08：31】【滙豐回購】HSBC滙豐昨於港股斥資近700萬元回購14.72萬股 同日英國亦有回購
【08：19】【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股 泡泡瑪特、招金等上榜 剔出多隻內房
【08：45】【港元滙價】金管局今晨再接28.65億港元沽盤
【07：45】港股ADR收報19339點，跌40點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報46.39元，較港收市價低0.36元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報345.87元，較港收市價高1.67元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.57元，較港收市價低0.43元或0.5%。
【07：30】美國4月生產物價指數（PPI）仍然高企，並高於預期，為加息步伐憂慮添壓，美股周四輾轉下行，尾段道指跌幅一度擴大至605點，收市前跌幅收窄，道指收市跌103點，報31730點 ； 納指最多曾下滑2.3%，收市升6點，報11370點；標指跌5點，報3930點。
責任編輯︰梁浩碩