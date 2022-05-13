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【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　東方海外升7%領新貴、內房股成剔出重災

股市 11:30 2022/05/13

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【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　泡泡瑪特、招金等上榜　剔出多隻內房

MSCI公布半年度檢討結果。MSCI中國指數納入33隻股份，包括港股泡泡瑪特 （09992） 、招金 （01818） 、東方海外 （00316） 、特步 （01368） 、廣汽 （02238） 。MSCI指數相關變動將於5月31日收市後生效，意味被動資金當日換馬。

在被動資金買貨前，多家MSCI指數新貴今日已造好，東方海外即市升近7%，特步升近5%，泡泡瑪特升3%。

另外，MSCI中國指數剔出44隻股份，當中包括雅居樂 （03383） 、富力 （02777） 、合景泰富 （01813） 、寶龍地產 （01238） 、康方生物 （09926） 、渤海銀行 （09668） 、中教 （00839） 、國美零售 （00493） 、華寶 （00336） 、理文造紙 （02314） 、龍光 （03383） 、世茂服務 （00873） 、高鑫零售 （06808） 、融創服務 （01516） 、啟明醫療 （02500） 、微盟 （02013） 、滴滴ADR等

MSCI香港指數未有加入股份，惟剔出於美國上市的新濠博亞ADR。

【MSCI季檢】MSCI季檢結果　中移動A股納入中國A股在岸指數

責任編輯︰梁浩碩

港股 MSCI中國指數 MSCI香港指數

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