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【大戶持倉】Robinhood獲加密貨幣交易所FTX trading創始人Sam Bankman-Frie持股7.6%　盤後一度大彈36%

股市 08:08 2022/05/13

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【大戶持倉】Robinhood獲加密貨幣交易所FTX trading創始人Sam Bankman-Frie持股7.6%

美國免佣網上券商Robinhood（美︰HOOD）獲加密貨幣交易所FTX trading創始人兼行政總裁Samuel Benjamin Bankman-Fried增持，他披露持有Robinhood的7.6%的股份，即約持有約5,627.3萬股。

消息公佈後，Robinhood在盤後交易中一度升逾36%，最高見11.7美元，最後收升23.1%，報10.54美元。

SEC監管文件顯示，他為此支付的總金額約為6.48億美元。按照周四每股8.56美元的收市價計算，Bankman-Fried持有倉位的總價值約4.82億美元，而即意味帳面預料虧損約1.66億美元，若以11.52美元作平均買入價並以盤後收市價10.54美元計算，他仍虧損約5,514萬美元。

文件透露，他買入Robinhood是因為相信其股份是一項有吸引力的投資。他可能會不時以股東身份與發行人代表、發行人其他股東或第三方就發行人的業績及其業務進行討論和投資回報，但目前無意這樣做。可是在某些時候，如果情況發生變化，他可能會審查「通過各種戰略選擇或運營或管理舉措等方式提高股東價值的選項」，並指他可以收購額外的股份。

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編輯：姚卓然

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