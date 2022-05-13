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【儲局官員】鮑威爾︰未來兩次會議可能各加息半厘　戴利支持、稱美國強勁經濟能忍受

宏觀解讀 07:45 2022/05/13

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【儲局官員】鮑威爾︰未來兩次會議可能各加息半厘　戴利支持、稱美國強勁經濟能忍受

美國聯儲會上周加息半厘，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）重申，未來兩次會議上（6月和7月）加息半厘可能是合適之舉。鮑威爾表示，理解加息可能帶來額外痛苦，但儲局需要採取積極行動。三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）亦支持，指美國強勁的經濟可再忍受兩次0.5厘的加息。

鮑威爾被問及是否已排除加息0.75厘時重申，若經濟表現與預期相符，那接下來的兩次會議上再各加息0.5厘是合適的。他指，數據若較預期差，局方會進一步採取相應行動。

他表示，控制通脹可能會帶來一些經濟痛苦，隨着儲局提高利率以抑制通脹，不能保證能讓經濟軟著陸。

另外，戴利表示支持未來兩次會議上每次加息0.5厘，並希望金融環境進一步收緊。戴利表示，以0.5厘為單位的上調相當合理，而且現在沒有理由認為經濟會因接下來的兩次加息就陷入停滯。她又表示，市場揣測的加息0.75厘「不是主要考量」。

【儲局官員】鷹派官員布拉德：通脹雖高企惟料儲局無須單次加息0.75厘

【儲局官員】梅斯特：支持未來兩次議息加息50個基點

更多儲局官員言論，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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貨幣政策 經濟 美國 加息 鮑威爾

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