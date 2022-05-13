【開市9點半】美滙撲105、穩定幣幣災、美股波動　環球續避險

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美國鷹派加息，美滙指數急升到104.93，同時出現穩定幣幣災，以及美股市場波動，中間的關連性，仍待市場進一步分析，不過，市場先選擇避險，再觀其變，資金湧入傳統避險工具，即環球債市及日圓，債價升而債息跌，歐洲債息跌超過0.1厘，美國10年期債息跌至2.85厘水平。

TerraUSD（UST）24小時跌42%至0.4564美元，LUNA幣價跌99.1%至0.01092美元。

不過，債息短綫下跌，大行仍預期美債息會走高，高盛上調預測，估到年底會接近3.3厘，丹麥銀行首席分析師Arne Lohmann Rasmussen估升到3.5厘。

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