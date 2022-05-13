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【開市9點半】美滙撲105、穩定幣幣災、美股波動　環球續避險

股市 06:38 2022/05/13

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美國鷹派加息，美滙指數急升到104.93，同時出現穩定幣幣災，以及美股市場波動，中間的關連性，仍待市場進一步分析，不過，市場先選擇避險，再觀其變，資金湧入傳統避險工具，即環球債市及日圓，債價升而債息跌，歐洲債息跌超過0.1厘，美國10年期債息跌至2.85厘水平。

TerraUSD（UST）24小時跌42%至0.4564美元，LUNA幣價跌99.1%至0.01092美元。

不過，債息短綫下跌，大行仍預期美債息會走高，高盛上調預測，估到年底會接近3.3厘，丹麥銀行首席分析師Arne Lohmann Rasmussen估升到3.5厘。

焦點新聞：

1.【穩定幣幣災】LUNA價值正向歸零發展、跌幅達99.9%　分析料比特幣或進一步下跌

2.【美國債息】美國10年期債息3厘反覆　市場估幾多厘見頂？

3.【滙豐股價】彭博：滙豐內部撰寫報告反對分拆亞洲業務

4.【港元滙價】金管局今晨再接28.65億港元沽盤

5.【港元滙價】金管局3年首接港元沽盤　上商林俊泓：今次接錢規模料較上周期大　星展李若凡：未見大規模資金流走

6.領展擬以11億收購3個長三角物流資產　抓緊電子商務發展趨勢

7.【內房危機】融創中國首次違約　消息：考慮境外債務展期、引入戰投

8.【業績】瑞聲首季淨利大跌逾六成、毛利率急跌

9.【業績】銀河娛樂首季EBITDA少賺33%　呂志和：李家超夠硬淨

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美股收市情況：

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