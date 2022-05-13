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【ET開市直擊】港匯弱有何影響　港股翻身等幾耐？（歡迎觀眾問股）

股市 10:55 2022/05/13

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港元滙價觸及7.85的弱方兌換保證，金管局3年來首次承接港元沽盤。港股今日受累港滙走弱，低開後反覆向下，午後跌幅進一度損大，恒指收市跌444點，收報19380點。港匯弱，港股翻身難？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市況及股份。

Time code
00：06 - 港股今日焦點速覽　
01：06 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：41 - 亞太股市早段市況+恒指夜期速報
03：17 - 美國PPI超預期    通脹接近高位
04：45 - 通脹高位橫行、回落慢     加息預期再升溫
05：32 - 6月第三次議息過後　美股波動才減低
05：51 - 道指、標指、納指走勢差     一旦收水對股市有壓力
06：35 - 虛擬貨幣市場動盪    料打擊投資者對股市氣氛
08：21 - 虛擬貨幣市場動盪原因一：收水對資產價格構成壓力
08：58 - 虛擬貨幣市場動盪原因二：虛擬貨幣有相關性    羊群效應同步波動
09：58 - 近年新虛擬貨幣創辦人靠炒Bitcoin起家　現時令Bitcoin捱沽
10：52 - 想撈虛擬貨幣要等    收水環境下難即時大幅炒起
12：18 - 或要等虛擬貨幣洗牌後　Bitcoin才可炒起
13：05 - 港股上日市況速覽+北水盤路
14：13 - 港股弱勢持續？短期持現金策略可行、不宜重貨
14：55 - 大市未有好因素谷起    不宣貿然入場
15：48 - 料第二季過後大市才改善     盤點利好利淡因素 
17：03 - 港股未企穩20天線難反彈    短期會技術反彈
18：03 - 港股初步反彈目標20200至20300點
19：06 - 中芯國際 （00981） 業績速報
19：35 - 中芯國際 （00981） VS 華虹半導體 （01347） 走勢、業績大比拼
24：35 - 港股開市前市況速報
26：10 - ET個股推介：百威亞太 （01876）
30：39 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 慣犯    80元撈、短線睇85元過分嗎？
32：03 - 觀眾問股：美團 （03690） 161元買入上望多少？
33：08 - 觀眾問股：人仔急跌令中國銀行 （03988） 跌　人民幣走勢點睇？想買入長渣收息　會否大跌？
37：09 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 11.5元買入可以點做？
38：53 - 觀眾問股：新秀麗 （01910） 現價追如何？有復甦概念？
40：35 - 觀眾問股：美團 （03690） 資金流點睇？有沒有支持？可用低買高沽策略炒波幅？
41：37 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 橫行多時下一個催化劑是甚麼？11.4元有貨
44：06 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 214元買入短綫上望多少？
45：23 - 觀眾問股：中集安瑞科 （03899） 現價位可入？
47：56 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 51.7元買入博反彈　幾錢可溝貨減損失？
48：41 - 招商銀行 （03968） 已變質、息率不吸引　高增長揀郵儲銀行 （01658）
48：28 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 115元有貨要長坐　為何美元強彈不起？暫時可以再等一等？
51：23 - 港股、A股開市初段市況速報
51：50 - 財經日誌提提你

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**重溫上日《ET開市直擊》美國通脹解讀    油股續可看好？→【按此-附time code】

欄名 : ET開市直擊

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