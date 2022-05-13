  • 25°C
香港時間 : 2022513日 (五) 09:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】新秀麗彈高3%　首季轉賺1640萬美元、銷售淨額按年升62%

股市 09:24 2022/05/13

分享：

分享：

新秀麗首季轉賺1640萬美元　銷售淨額按年升62%

新秀麗 （01910） 首季扭虧為盈，錄得純利1640萬美元，去年蝕7270萬美元。季內，新秀麗銷售淨額按年大升61.7%至5.7億美元，撇除去年出售的Speck，銷售淨額按年升68.7%，主要由「新秀麗」品牌推動，其銷售淨額按年升80.6%，佔總銷售約47%。

新秀麗彈高3%，報16元。

北美洲仍是主要收入來源地，該市場首季銷售淨額按年升69.6 %，亞洲、歐洲及拉丁美洲則升18.8%、145.5%及134.7%，佔總銷售分別為37.6%、32.4%、22%及7.9%。

新秀麗指，由於疫苗持續推出及有效，多國政府進一步放寬社交距離、旅遊及其他限制，導致旅遊業持續復甦，疫情對集團產品需求的影響因而有所緩和，銷售淨額表現於今年2月及3月有所改善。首季度的復甦步伐因庫存補貨延誤，尤其於北美洲，而有所減緩，而集團繼續應對庫存補貨延誤的影響。

3月中起暫停俄羅斯的商業活動

儘管復甦需時較以往為長， 新秀麗相信集團將繼續有效克服當前的環境，認為現有的現金及估計現金流量將足以滿足集團至少直至2023年5月31日的可預見未來的經營及資本需求。但是，公司不能保證集團的流動資金將會足夠，亦不能保證集團無需獲得額外的融資。

由於烏克蘭戰爭，公司自2022年3月14日起暫時停止在俄羅斯的所有商業活動。

相關文章：【業績】新秀麗裂口大彈2成　去年轉賺1430萬美元、毛利率升8.5個百分點

 

港股 新秀麗（01910）

上一篇文章

【維他奶盈警】維他奶低開不足1%　料全年轉蝕最多1.7億元、預告今財年銷售及盈利回升

下一篇文章

【業績｜芯片股】中芯國際高開近3%　首季純利增逾175%、料本季收入增長1%至3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款