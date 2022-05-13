【業績】新秀麗彈高3%　首季轉賺1640萬美元、銷售淨額按年升62%

▲ 新秀麗首季轉賺1640萬美元 銷售淨額按年升62%

新秀麗 （01910） 首季扭虧為盈，錄得純利1640萬美元，去年蝕7270萬美元。季內，新秀麗銷售淨額按年大升61.7%至5.7億美元，撇除去年出售的Speck，銷售淨額按年升68.7%，主要由「新秀麗」品牌推動，其銷售淨額按年升80.6%，佔總銷售約47%。

新秀麗彈高3%，報16元。

北美洲仍是主要收入來源地，該市場首季銷售淨額按年升69.6 %，亞洲、歐洲及拉丁美洲則升18.8%、145.5%及134.7%，佔總銷售分別為37.6%、32.4%、22%及7.9%。

新秀麗指，由於疫苗持續推出及有效，多國政府進一步放寬社交距離、旅遊及其他限制，導致旅遊業持續復甦，疫情對集團產品需求的影響因而有所緩和，銷售淨額表現於今年2月及3月有所改善。首季度的復甦步伐因庫存補貨延誤，尤其於北美洲，而有所減緩，而集團繼續應對庫存補貨延誤的影響。

3月中起暫停俄羅斯的商業活動

儘管復甦需時較以往為長， 新秀麗相信集團將繼續有效克服當前的環境，認為現有的現金及估計現金流量將足以滿足集團至少直至2023年5月31日的可預見未來的經營及資本需求。但是，公司不能保證集團的流動資金將會足夠，亦不能保證集團無需獲得額外的融資。

由於烏克蘭戰爭，公司自2022年3月14日起暫時停止在俄羅斯的所有商業活動。

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