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【穩定幣弊災】LUNA價值正向歸零發展、跌幅達99.9%　分析料比特幣或進一步下跌

Hot Talk 22:59 2022/05/12

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LUNA價值正向歸零發展　分析料比特幣或進一步下跌

由TerraUSD（UST）以及衍生加密貨幣Terra（LUNA）引發的虛擬貨幣信心危機仍未消除。Terra創辦人決定轉變TerraUSD的機制，將TerraUSD轉為抵押型的穩定幣，TerraUSD走勢漸穩。根據Coindesk數據，TerraUSD在本港時間晚上九時左右，價值一度回升至0.64美元，最新報0.44美元，24小時內跌21.4%。

而早前用於平衡TerraUSD價值的LUNA幣價值正向歸零發展，據Coindesk數據，LUNA幣價值已經跌穿0.01美元，最新報0.0045美元，24小時內跌幅達99.9%。

Terra創辦人Do Kwon：UST將轉型為抵押型穩定幣【下一頁】

已影響加密市場 比特幣或會進一步下跌

加密投資平台Mudrex的首席執行官Edul Patel認為，是次穩定幣TerraUSD以及衍生加密貨幣LUNA幣的崩盤式下跌，已經在很大程度上影響加密市場。他更預期，過往比特幣常常會在下跌後迅速反彈，但是次比特幣的價格可能會進一步下跌。

Bybit加密貨幣首席分析師Derek Lim表示，穩定幣Terra USD是通過套利系統維持與美元價值的掛鈎，但在過去數日，系統無法跟上突如其來的巨大沽壓，導致TerraUSD與美元大幅脫鈎，最終演變成一連串的恐慌性拋售和套現。而TerraUSD、LUNA幣以及直接相關的項目受到拖累，令虛擬貨幣市場變得大幅波動，暫時未見紓緩跡象。

Derek Lim又指，是次穩定幣出現擠提的現象沒有影響更廣泛的加密市場，相信亦不會影響標準普爾或其他市場。

相關文章：【穩定幣幣災】TerraUSD曾重挫6成、LUNA瀉9成　演算法支撐掛鈎美元難抵信心危機、耶倫促監管穩定幣

【Bitcoin】美國證交會主席指責加密貨幣交易所與客戶對賭　批3大穩定幣涉潛在衝突

記者：梁安琪

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