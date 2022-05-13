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【穩定幣幣災】Terra項目方停止增發LUNA幣　幣安恢復LUNA充值提現服務、UST跌穿0.1美元

Hot Talk 22:31 2022/05/13

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LUNA價值正向歸零發展　分析料比特幣或進一步下跌

由TerraUSD（UST）以及衍生加密貨幣Terra（LUNA）引發的虛擬貨幣信心危機仍未消除。Terra指，Terra區塊鏈已在區塊7607789正式停止，並已停止網絡以提出重建計劃。幣安最新表示，經過溝通，Terra項目方已經停止持續新增LUNA代幣，Terra區塊鏈已經恢復區塊生產，因此便在本港時間晚上10時，開通LUNA/BUSD、UST/BUSD 交易對，及LUNA、UST充值提現業務。

同時，幣安亦指，將持續推進Terra項目方給出下一步計劃，LUNA當前流通量約6.5T（65304萬億個LUNA幣），約佔流通總量的95%。

最新根據Coindesk數據，TerraUSD自今早起一直在0.1美元附近波動，最新報0.0924美元，24小時內跌79%。而早前用於平衡TerraUSD價值的LUNA幣價值進一步下跌，最新報0.000369美元，24小時內跌幅95%。

Terra創辦人Do Kwon：UST將轉型為抵押型穩定幣【下一頁】

已影響加密市場 比特幣或會進一步下跌

加密投資平台Mudrex的首席執行官Edul Patel認為，是次穩定幣TerraUSD以及衍生加密貨幣LUNA幣的崩盤式下跌，已經在很大程度上影響加密市場。他更預期，過往比特幣常常會在下跌後迅速反彈，但是次比特幣的價格可能會進一步下跌。

Bybit加密貨幣首席分析師Derek Lim表示，穩定幣Terra USD是通過套利系統維持與美元價值的掛鈎，但在過去數日，系統無法跟上突如其來的巨大沽壓，導致TerraUSD與美元大幅脫鈎，最終演變成一連串的恐慌性拋售和套現。而TerraUSD、LUNA幣以及直接相關的項目受到拖累，令虛擬貨幣市場變得大幅波動，暫時未見紓緩跡象。

Derek Lim又指，是次穩定幣出現擠提的現象沒有影響更廣泛的加密市場，相信亦不會影響標準普爾或其他市場。

相關文章：【穩定幣幣災】TerraUSD曾重挫6成、LUNA瀉9成　演算法支撐掛鈎美元難抵信心危機、耶倫促監管穩定幣

【Bitcoin】美國證交會主席指責加密貨幣交易所與客戶對賭　批3大穩定幣涉潛在衝突

記者：梁安琪

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