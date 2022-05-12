【疫苗接種】「疫苗通行證」第三階段本月31日起實施 約100萬人到期但未接種第三劑疫苗 即入內文睇接種要求

本港疫情持續穩定，周四（12日）本港新增294宗新型肺炎個案，但社區出現數個感染群組，政府亦繼續呼籲合資格市民盡早接種第三劑新冠疫苗。

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「疫苗通行證」第三階段將於本月31日起實施，屆時所有適用的人士均須已接種第三劑疫苗（除個別特殊群組外）。在「疫苗通行證」第三階段期間（即5月31日起），12歲或以上人士（非康復者）接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期會由原來的9月縮短至6月。接種第二劑疫苗後未滿六個月的人士，他們的「疫苗通行證」仍然有效，但他們須於接種第二劑疫苗後6個月內（而非原來的9個月內），接種第三劑疫苗方能繼續使用「疫苗通行證」。

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公務員事務局局長聶德權表示，目前約100萬人到期而尚未接種第三劑疫苗。因此，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃在過去兩周向相關人士，發出逾100萬條電話短訊，提醒相關人士迅速行動。

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他又指，現時，三歲或以上人口的第一劑和第二劑新冠疫苗接種率分別為91.5%和85.6%。由於疫苗保護力會隨着時間有所減低，當局應按專家建議按時接種疫苗，以加強保護力。

截至5月12日，38萬人已完成接種第三劑新冠疫苗，佔12歲或以上人口的50%。

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市民可瀏覽以下連結（https://www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/recommendedDoses)了解接種新冠疫苗的相隔時間。

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記者：陳詠妍

