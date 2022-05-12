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錦上路站柏瓏II樓書曝光　首推四房「柏瓏至尊」

股樓投資 22:26 2022/05/12

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由信置、嘉華及中國海外合作發展的港鐵錦上路柏瓏II上載樓書，項目首次推出四房大單位。

據樓書顯示，柏瓏II由3幢住宅大樓、共5座組成，提供805伙，實用面積由351至977平方呎，戶型涵蓋一房至四房間隔。發展商表示，柏瓏II首度提供四房一套連工作間單位，實用面積 974至977平方呎，見於項目8座A1室及9座A1室。項目最細單位則分布於1座各層B5及B9室，實用面積351平方呎，屬一房間隔。

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發展商指，柏瓏II為項目最鄰近錦上路站A及D出口的期數，日後住客信步可達錦上路站，十分方便，此外柏瓏II住客尊享大型園林會所「LAKE MAYFAIR」，項目花園園林及遊樂空間逾26萬平方呎，另雙會所「LAKE MAYFAIR」面積更逾3.7萬平方呎，提供多項多元化設施，令住戶盡享湖畔式度假及健康舒泰生活。

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