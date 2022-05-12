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【領展823】領展擬以11億收購3個長三角物流資產　抓緊電子商務發展趨勢

股市 22:21 2022/05/12

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領展擬以11億收購3個長三角物流資產　捉緊電子商務發展趨勢

領展 （00823） 表示，計劃以9.47億元人民幣（折合約11.02億港元），收購三個位於浙江省嘉興市和江蘇省常熟市的現代化物流物業組合的100%權益，完成交易後，領展將在長江三角洲和大灣區，兩大中國內地物流樞紐擁有物流資產。

該三個物流資產的總建築面積為192,144平方米，可出租總面積為188,605平方米。當中，位於嘉興和常熟南的物流資產已投入營運，並已全部出租予中國內地領先的第三方物流商、電子商貿及製造業公司。常熟北的資產則處於最後建設階段，預計今年5月落成，目前預租進度良好。

是次收購的資金來自領展內部資金以及債務融資，正向交易將在常熟北資產竣工後，於2022年7月完成。

領展行政總裁王國龍表示，基於電子商貿的蓬勃發展以及現代化物流服務的殷切需求，再加上處於黃金地段的世界級現代化倉庫供應有限，相信是次收購的相關物流資產具有增長潛力，並帶來即時收益及理想回報。聯同去年領展在大灣區收購的兩項物流資產，有信心能夠抓緊這一新興產業的強勁增長勢頭。

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港股 領展房產基金（00823） 內地物業 王國龍 收購 領展 中國 江蘇省 大灣區 浙江省

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