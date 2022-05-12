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【AAPL】被沙特阿美超越　蘋果失全球市值第一名寶座

環球政經 23:18 2022/05/12

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石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）超越蘋果公司（美︰AAPL），成為全球最有價值的公司。沙特阿美周三（11日）股價一度衝上歷史最高水平，全日收跌1%，市值約為2.43萬億美元，自2020年以來市值首次超越蘋果。蘋果周三跌5.2%，收報146.5美元，市值約2.37萬億美元。

同場加映：【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好 

受通脹影響，聯儲局加快加息步伐，使美股近日迎來拋售潮，加上中國因疫情實施的封控加劇供應鏈問題，拖累蘋果股價大跌。蘋果股價今年迄今已經下跌了約16%。

沙特阿美則相反，近日油價飆升推動了公司今年的發展。俄烏戰爭後，市場擔心供應中斷，油價飆升至歷史高位，提振了沙特阿美在內的能源公司，其股價今年迄今上漲了27%。

【延伸閱讀】 摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份　【下一頁

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同場加映：【iM cafe】入市睇實20600 科企獲放生騰訊可吼 ?

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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