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【加密貨幣】穩定幣UST一度跌近8成　「死亡螺旋」令LUNA暴瀉99％

環球政經 23:05 2022/05/12

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第三大穩定幣TerraUSD（UST），上周末發生一系列大規模贖回，打破了與美元的掛鉤後急劇下跌，引來市場恐慌。上周日（8日）巨鯨拋售UST，使UST 開始出現脫鉤，令UST兌美元曾一度報0.98。之後，UST一直未能回到1美元，市場恐慌情緒再加上巨鯨進一步的拋售，UST周一（9日）繼續下跌至0.69美元，由於恐慌情緒持續，UST周三（11日）一度跌至0.23美元的低位。

穩定幣之所以得名，是因為它們與政府發行的貨幣（如美元）的價值掛鉤。根據加密數據提供商The Block的數據，截至上周末，UST已投資超過 180 億美元，使其成為第三大穩定幣。但與傳統穩定幣不同的是，UST 是一種算法穩定幣，依靠金融工程來維持它們與美元的聯繫。LUNA是用於維持其掛鉤的主要資產，用戶需要銷毀同等價值的LUNA來鑄造UST。所以，是次UST的暴跌，亦令LUNA的價值大幅下滑，進入「死亡螺旋」。根據Coinbase的數據，UST價格周四回升至32.25美元， 24小時升32.25%。惟穩定UST價格的加密貨幣Terra（LUNA） 24小時大瀉99.6%，報0.01美元。

同場加映：【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好 

另外，為了維持UST的價格，負責維持UST穩定的非盈利基金會Luna Foundation Guard（LFG）需要沽出其所持有的比特幣，以抬高價格。這亦拖累比特幣價格大瀉，跌破3萬關口，周五（12日）報xx美元。另外，據報LFG正尋求籌集10億美元資金以穩定LFG。

【延伸閱讀】 摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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