【港元定存】中銀香港推半年港元定存息1.3厘 膺第2大高息王

▲ 今天有5間大小銀行加港元定存息，包括中銀香港新推半年享1.3厘。

港滙觸及7.85的弱方保證範圍，金管局頻頻入市接錢，今天（5月12日）有5間大小港銀齊加港元定期存款息，包括中銀香港 （02388） 、渣打香港 （02888） 、創興、交銀香港、以及平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）。專家料，大小行因應港股大跌市，以及綠債 （新上市編號：04252） 約129億元向隅退款，將於下周退還，業界因而力搶避險資金。須注意，兩間發鈔行罕有出擊推特惠息，料中小行被逼跟加。

中銀香港回應本報查詢指，該行「手機開戶高息定存賞」的推廣優惠，每位合資格客戶由即日起至今年6月30 日推廣期內，透過手機銀行開立6個月港元或美元定期存款，港元可享定存年利率高達1.3厘，門檻為1萬元，存款上限為30萬元。至於半年美元定存息為1.5厘，門檻是1000美元，金額上限為5萬美元。

虛擬銀行搶吸港元 3個月港元定存最高息達6.8厘【下一頁】

至於渣打香港全面調高港元定存短中長息，當中最高是新推1年享1.5厘。此外，PAOB一周兩連加，今天上調4個月年息0.38厘，新息率至1.38厘。交銀香港則提高港元定存半年及1年期年息，當中1年期息率加0.2厘，新報1.7厘。創興調升3個月港元定存年息0.2厘至重上1厘大關。

比併港元定存短中長息，目前半年定存年息有雙冠王，東亞 （00023） 及富邦齊為1.5厘，緊接其後是中銀香港的1.3厘，膺第2大高息。7天年息以集友的5.8厘奪冠，1個月年息是滙豐（HSBC）的5厘稱王，3個月年息是眾安（ZA Bank）的6.8厘稱霸。1年息率亦有雙冠，招商永隆及富邦皆為2.1厘，兩年期年息以招商永隆的2.3厘居首。

順帶一提，中銀香港發言人補充，上述6個月「手機開戶高息定存賞」的優惠只適用於「全新客戶」，即於 2022年5月6日之前未持有任何中銀香港的個人∕聯名∕公司儲蓄、往來、貸款帳戶或保管箱，並於推廣期內透過手機銀行成功開戶的個人銀行合資格客戶。此外，合資格客戶於推廣期內，成功透過手機銀行輸入指定推廣碼，並以「合資格新資金結餘」1萬元、又或1000美元或以上開立6個月港元或美元「手機開戶高息定存賞」，方可享特優定期存款年利率。每名客戶只可享有關特惠息率各一次。

另外，「合資格新資金結餘」是指客戶之即時存款總值與上月月底同一貨幣存款總值對比，所增加之金額，扣減當月內同一貨幣、已享用所有新資金優惠之定期累計本金金額。定期新資金優惠只適用於單名戶。所有由單名戶持有的同一貨幣種類的儲蓄、支票及定期存款均會計算在內。如對「合資格新資金結餘」的定義有任何爭議，中銀香港保留最終決定權。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪