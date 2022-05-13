【業績｜芯片股】中芯國際高開近3%　首季純利增逾175%、料本季收入增長1%至3%

▲ 中芯國際首季純利增逾175% 料本季收入增長1%至3%

中芯國際 （00981） 今年第一季度營業收入達118.54億元（人民幣，下同），按年增長62.6%；歸屬股東淨利潤達28.43億元，按年增長175.5%；期內研發投入合計達10.51億元，按年增長3.4%。

中芯國際今日高開2.7%，報16.18元。

中芯國際指，今年上半年新冠疫情、國際際局部衝突等事件，給全球集成電路行業的發展帶來了不確定因素，在消費電子需求疲軟的同時，新能源汽車、顯示面板和工業領域的需求增長，則導致了半導體製造產能結構性緊缺在短期內的加劇。

而公司今年首季的毛利率數據能夠超出指引，主要是因為由於疫情原因，中芯將原定的部分工廠歲修延後，此外疫情對天津以及深圳工廠的影響低於預期。

此外，今年第二季度，由於部分工廠的歲修延遲至該季，加上疫情對上海工廠產能利用率的短期影響，預計本季度銷售收入將按季增長1%至3%，毛利率介乎37%至39%。

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