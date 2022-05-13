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【分拆滙豐】HSBC滙豐高層據報啟動反分拆戰　聘高盛助內部評估、平保被視為分拆主要推手

股市 11:24 2022/05/13

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【滙豐股價】彭博：滙豐內部撰寫報告反對分拆亞洲業務

HSBC滙豐 （00005） 匿名股東上月在倫敦、香港高調呼籲滙豐重組，建議分拆亞洲業務獨立上市，認為可釋放價值並減輕潛在地緣政治風險。外電引述消息指，滙豐高層反對分拆建議，並已開始進行內部評估，聘請高盛等為獨立顧問，預計數周內完成撰寫報告提交滙豐董事會。

彭博報道，滙豐高層發起的內部評估，目標是推翻支持分拆的股東觀點，而平保 （02318） 被視為建議集團分拆的主要推手。報道指出，滙豐高層認為支持分拆的股東以保誠為例是糟糕的案例，他們認為保誠分拆亞洲和英國業務限制網絡效應，而網絡效應是滙豐的主要優勢。

報道又引述熟識內部運作人士稱，分拆亞洲業務可能相關耗時，單是研究落實過程已需時一年多。

滙豐發言人拒評，平保未作回應。

滙豐今日股價隨大市升2%，暫報47.6元。

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港股 中國平安（02318） 保誠（02378） 滙豐控股（00005）

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