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【消費優惠】ifc商場推限時美食購物禮遇 於商場餐廳消費滿400元 即可享高達100%回贈

理財智慧 20:32 2022/05/12

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晚巿堂食重開，ifc商場一連三周末推出「Time to Feast」限時餐飲獎賞，讓會員在盡享相聚時光之時，更可品嚐由星級名廚主理的非凡美饌宴席，兼盡享高達100%回贈的購物樂趣。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

由5月13日至5月29日期間，逢星期五至日，CLUB ic會員於ifc商場內指定餐廳以電子貨幣消費滿400元，即可獲贈400元ifc商場指定消費電子購物禮券，活動適用於170間商店，尊享高達100%回贈，盡得美食與購物雙重優惠。

ifc商場匯聚逾30間知名環球美饌，當中不少更是由時下最受熱捧的名廚主理，例如於本月加入，由曾任米芝蓮3星餐廳的總廚Rob Drennan掌舵的HAKU。此外，亦有由Catalunya前主廚、Netflix《The Final Table》準決賽人氣選手主廚Rafa Gil加持的西班牙餐廳La Rambla by Catalunya，以及由新加坡特意邀請到港的名廚張偉忠領航的CaN LaH等。

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責任編輯：羅浩濂

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