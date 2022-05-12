【消費優惠】ifc商場推限時美食購物禮遇 於商場餐廳消費滿400元 即可享高達100%回贈

晚巿堂食重開，ifc商場一連三周末推出「Time to Feast」限時餐飲獎賞，讓會員在盡享相聚時光之時，更可品嚐由星級名廚主理的非凡美饌宴席，兼盡享高達100%回贈的購物樂趣。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

由5月13日至5月29日期間，逢星期五至日，CLUB ic會員於ifc商場內指定餐廳以電子貨幣消費滿400元，即可獲贈400元ifc商場指定消費電子購物禮券，活動適用於170間商店，尊享高達100%回贈，盡得美食與購物雙重優惠。

ifc商場匯聚逾30間知名環球美饌，當中不少更是由時下最受熱捧的名廚主理，例如於本月加入，由曾任米芝蓮3星餐廳的總廚Rob Drennan掌舵的HAKU。此外，亦有由Catalunya前主廚、Netflix《The Final Table》準決賽人氣選手主廚Rafa Gil加持的西班牙餐廳La Rambla by Catalunya，以及由新加坡特意邀請到港的名廚張偉忠領航的CaN LaH等。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【保險資訊】宏利慶祝125周年 推多項投保折扣優惠 6月底前投保可享高達25%折扣【下一頁】

【消費情報】東港城「Happy Shopping購物折」 1元換購iPhone 13及Dyson 逾3萬件貨品低至1折【下一頁】

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂