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【職場技能】疫下工作新模式　具創新思維又能自律更具優勢

商業 19:50 2022/05/12

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香港城市大學專業進修學院院長梁偉強表示，隨着科技發展，未來許多工種都會逐步被取代。因此上班族需具備變革思維、自律性、跨學科學習3大技能，奪得職場優勢。（資料圖片）

全球在過去3年經歷了新冠疫情大流行，顛覆了大眾的生活習慣，亦對全球帶來了重大的經濟影響。香港城市大學專業進修學院院長梁偉強表示，隨着科技發展，未來許多工種都會逐步被取代。因此，上班族需同時具備傳統知識與創新技能，包括變革思維（Transformational ）、自律性、跨學科學習（Cross discipline learning）3大技能，奪得職場優勢。

【職場技能】學習技能轉移提升　助員工增職場競爭優勢

【職場技能】培養5個工作軟技能　讓員工添職場優勢

梁偉強續指，變革思維可激發員工創新能力。他舉例：「如接觸到與自己認知不一樣的新事物時，不要先習慣性否定，而是思考如何從新事物中學習、了解新的角度。」若員工培養出變革思維，更利於其在職場發展，可與職場盟友共同討論、與不同職能的同事合作，增加創新能力。

疫情不少企業安排員工在家工作，但香港監管科技協會候任主席及証度有限公司行政總裁周鳳儀認為，這時候更突顯員工自律的重要性，除了準時完成工作任務外，亦要看起來「靠得住」。尤以金融業為例，更講求從業人員職業道德，若員工做錯事，企業需要為此買單，面對數以億計的罰款，故企業更看重有自律心態的員工。

此外，梁偉強強調，現時人才非常難求，因為很多年青人只專注自己的學術主修科，而忘記IT的重要性，亦有些年青人擁有IT技能但不懂得怎樣去應用，因而出現「擁有IT技能的人才難求，懂得怎樣應用IT技能的人才更難求。」

因此，想掌握機會的求職者必先要勇敢踏前一步，學會融會貫通，不能只守在自己的「老本行」，掌握其他新技能。他解釋，「如金融業，要需具備IT技能、市場學亦需要認識數碼營銷的技術。」

最後，梁偉強提醒新世代求職者，若仍然用傳統方法去學習，便會面對很大的挑戰，因為市場現時更需要願意跨領域、跨行業的人才。

香港城市大學專業進修學院院長梁偉強（右二）提醒新世代的求職者，若仍然用傳統方法去學習，便會面對很大的挑戰，因為市場現時更需要願意跨領域、跨行業的人才。（黃顯晴攝）

【職業規劃】生物科技前景樂觀　實習有助本科生及早計劃事業

記者：黃顯晴

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