  • 25°C
香港時間 : 2022512日 (四) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

會德豐地產就大埔林村地遞交土地共享計劃申請　涉3,000伙公私營房屋供應

股樓投資 19:19 2022/05/12

分享：

分享：

發展局公布，當局今日（12日）再接獲一宗土地共享先導計劃申請，該申請由會德豐地產旗下公司遞交，涉及一幅佔地約5.2公頃的大埔林村社山路以南用地，涉及合共3,000伙公私營房屋供應。

發展局指，該幅大埔林村用地，為現時劃為「農業」地帶的私人地段及毗連的政府土地。申請涉及約2,100個公營房屋及「首置」單位（具體資助房屋類別將由政府決定）以及900個私營房屋單位和輔助設施，總樓面面積約逾171萬平方呎。該局表示，轄下的土地共享辦事處會協調相關部門以促進並加快處理及審核申請。此外，土地共享辦事處早前已分別於2021年7月及8月收到合共3宗申請，上述申請為接獲的第4宗申請。

會德豐地產有限公司主席梁志堅回應指，自政府公布土地共享先導計劃詳情後，集團便積極研究旗下的新界土地，希望釋放新界土地的發展潛力，舒緩短中期房屋供應問題。他表示，集團繼早前聯同恒地（00012）提交了大埔林村的「土地共享先導計劃」申請後，是次再以獨資形式遞交申請，先後釋出兩幅新界土地，藉此加快公私營房屋的供應，並期望是次申請能夠早日獲得發展局的支持，以便盡快展開所需的法定和行政程序，令項目盡早落成。

【有相睇】Full Pay買居屋安享天年　長者客388萬入市慈安苑兩房【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【樓市趣聞】良心業主減價約30萬　賀買家購新婚居所
2022/05/11
【樓市趣聞】良心業主減價約30萬　賀買家購新婚居所
【買樓理財】見證屯門樓市升浪　38年前斥27.9萬買三房　長情業主勁賺26倍
2022/05/11
【買樓理財】見證屯門樓市升浪　38年前斥27.9萬買三房　長情業主勁賺26倍
【有相睇】手快有手慢無　換樓客翻睇愉景新城三房後速議價　迅速拍板搶先數組客入市
2022/05/11
【有相睇】手快有手慢無　換樓客翻睇愉景新城三房後速議價　迅速拍板搶先數組客入市
【帶你睇盤】高層兩房闊落歎開揚河景　受惠基建效應　首期63萬
今日
【帶你睇盤】高層兩房闊落歎開揚河景　受惠基建效應　首期63萬
【室內設計】75萬豪裝44年舊樓 550呎家居變懷舊風唱片店
今日
【室內設計】75萬豪裝44年舊樓 550呎家居變懷舊風唱片店

你可能感興趣

【樓市趣聞】良心業主減價約30萬　賀買家購新婚居所
17:09 2022/05/11
【樓市趣聞】良心業主減價約30萬　賀買家購新婚居所
【買樓理財】見證屯門樓市升浪　38年前斥27.9萬買三房　長情業主勁賺26倍
18:01 2022/05/11
【買樓理財】見證屯門樓市升浪　38年前斥27.9萬買三房　長情業主勁賺26倍
【有相睇】手快有手慢無　換樓客翻睇愉景新城三房後速議價　迅速拍板搶先數組客入市
18:42 2022/05/11
【有相睇】手快有手慢無　換樓客翻睇愉景新城三房後速議價　迅速拍板搶先數組客入市
私人屋苑 居屋 公屋 新界 土地共享先導計劃 大埔 梁志堅 發展局 會德豐地產

下一篇文章

領展11億元收購 浙江及江蘇3個物流項目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款