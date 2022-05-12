會德豐地產就大埔林村地遞交土地共享計劃申請　涉3,000伙公私營房屋供應

發展局公布，當局今日（12日）再接獲一宗土地共享先導計劃申請，該申請由會德豐地產旗下公司遞交，涉及一幅佔地約5.2公頃的大埔林村社山路以南用地，涉及合共3,000伙公私營房屋供應。

發展局指，該幅大埔林村用地，為現時劃為「農業」地帶的私人地段及毗連的政府土地。申請涉及約2,100個公營房屋及「首置」單位（具體資助房屋類別將由政府決定）以及900個私營房屋單位和輔助設施，總樓面面積約逾171萬平方呎。該局表示，轄下的土地共享辦事處會協調相關部門以促進並加快處理及審核申請。此外，土地共享辦事處早前已分別於2021年7月及8月收到合共3宗申請，上述申請為接獲的第4宗申請。

會德豐地產有限公司主席梁志堅回應指，自政府公布土地共享先導計劃詳情後，集團便積極研究旗下的新界土地，希望釋放新界土地的發展潛力，舒緩短中期房屋供應問題。他表示，集團繼早前聯同恒地（00012）提交了大埔林村的「土地共享先導計劃」申請後，是次再以獨資形式遞交申請，先後釋出兩幅新界土地，藉此加快公私營房屋的供應，並期望是次申請能夠早日獲得發展局的支持，以便盡快展開所需的法定和行政程序，令項目盡早落成。

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