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【英國王室】查理斯卡米拉擔大旗 代英女王參加王室花國派對

環球社會熱點 08:05 2022/05/13

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英國白金漢宮每年都會舉行王室花園派對，過去兩年受新冠疫情影響，今年再次復辦。英女王宣佈不會周三出席周三（11日）的花園派對後，查理斯王子及卡米拉代替英女王出席。卡米拉以一身藍色套裝配以同色系禮帽現身，在人群中相當搶眼。

南非漢葬禮上向死者女兒求婚 結果竟然被接受 【下一頁】

英女王上周宣佈不會出席相隔兩年再次舉辦的王室花園派對（Royal Garden Party），由王儲查理斯（Prince Charles）與妻子卡米拉（Camilla Parker Bowles） 代替英女王主持活動。

有超過8,000名賓客冒雨在白金漢宮出席派對，查理斯與卡米拉帶領4名王室成員，包括安妮公主（Princess Anne） 與賓客熱烈交談，其中身穿西裝、戴著禮帽的查理斯顯得精神奕奕。

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Balenciaga「破鞋」一雙索價1.4萬 被嘲做社會實驗 【下一頁】

以一身鮮藍色套裝、配以同色系禮帽的卡米拉在人群中相當搶眼，她輕鬆自然與賓客交流，有「女主人」風範。

王室花園派對會邀請服務社區的人士出席，今年恢復舉辦，自11日起連續三個星期三舉行。

責任編輯：郭麗明

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