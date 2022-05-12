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【企業抗疫】優品 360 ̊ 宣佈捐贈1.5萬支快速抗原測試 共6間學校750名學童受惠

理財智慧 20:39 2022/05/12

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本港中小學及幼稚園陸續恢復面授課堂，學童每天上學前須完成快速抗原測試，對基層家庭構成一定經濟壓力，因此，一直致力關懷社會及履行社會責任的優品360˚向北區歷史悠久的辦學團體鳳溪公立學校轄下六間學校，捐贈共15,000支快速抗原測試套裝，合共750名有需要學童受惠。

【ESG】富達國際調查：大灣區內地投資者普遍認同可持續投資理念【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

優品360˚行政總裁許志群今日到鳳溪第一小學出席捐贈儀式，由鳳溪第一小學朱偉林校長代表接收。許志群表示：「疫情最嚴峻時學童只能透過視像遙距上課，無可避免會影響學習和社交。隨著疫情平穩，學童再次回到校園，快速測試套裝成為必需品，對基層構成負擔，優品360˚略盡綿力，向有需要學童送上快測套裝，冀幫助有需要家庭之餘，亦繼續為抗疫出一分力。」

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

優品360˚ 在疫情期間，一直心繫基層弱勢，於第五波疫情院舍爆發確診個案期間，捐贈一萬支快速抗原測試套裝，予七間群育學校及三十多間中小型私營安老院舍，超過四千人受惠；上月亦向香港保護兒童會轄下童樂居捐贈防疫用品。集團定期於Facebook專頁「優品360˚ 傳關懷」分享關懷社會活動，向社會傳遞暖意。

【有相睇】Full Pay買居屋安享天年　長者客388萬入市慈安苑兩房【下一頁

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記者：鄭日棱

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