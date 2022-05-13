【保你大】疫後去旅行要留神　不幸確診旅遊保受唔受理？

現在大部分旅遊保都可保新冠肺炎，問題是保障範圍或許有出入。今日芳姐茶餐廳老闆娘芳姐和伙記阿蘇興高采烈地談論要去旅行。

芳：「森哥，現在疫情大致已受控，我又打了三針疫苗，而大部分國家都已經放開管制，我計劃去一次美加，探望我的親戚呢！因此，我想請教你，究竟旅遊保是否可保Covid 19呢？而我又聽過，個別國家要求旅客要有份可保Covid 19的旅遊保險的，究竟情況如何？有位年邁的親戚在美國，好想去探望一下，不知今次之後，還有沒有下次呢！？」

蘇：「我也想知道最新的情況！如果芳姐要去，我當然讓她先去，我是相對靈活的。如果去，我會回內地探親！」

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森：「整體來說，現時很多保險公司都更新了她們的旅遊保內容，大致上是會保障Covid 19的。不過，要注意的是，現在仍然沒有一份旅遊保會將Covid 19作為完全受保的事項。旅遊保險主要是保障因為意外而導致的出門風險，但Covid 19是已知的事項，本來有違旅遊保的原則，但基於疫情已經持續兩年多，現在已開始掌握較多數據，因此，大部分旅遊保，現在都會保障旅遊期間，在外地感染Covid 19的治療費用，甚至因感染Covid 19而離世的所有運返費用。即是在旅遊保的最大保障項目中，Covid 19是受保的。但至於其他因為Covid 19而導致的中斷旅程，則未必所有旅遊保都可以保。」

芳：「明白，這樣我已經較安心了，因為這才是旅遊保的主菜嘛，但你的意思是，也有一些旅遊保已經保得更闊？」

森：「有些旅遊保已經可以指定保障在出發前或旅程中，因為自己或直系親屬感染Covid 19而被迫中斷或取消行程，導致的不能退款損失，又或者在旅程中因感染而要隔離的損失。」

蘇：「我一決定去旅行就要買定旅遊保險？」

森：「這個說法不準確，應該是買好機票和訂好房間後便要買旅遊保險，當然，一般都是保障出發日期前90日的特殊情況。」

蘇：「如果我因為擔心目的地國家的疫情，最後想取消行程，又是否受保呢？」

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森：「保險公司已有一的做法，那就是，你可以將該次旅遊保的出發日期延後大約半年。即是該份旅遊保還有效，你一次去的時候還用得著。」

蘇：「即是不能保？」

芳：「不要跟阿蘇糾纏，我反而想問，如果因為Covid 19而導致的航班取消，例如熔斷，又或者我被拒絕入境等等，旅遊保險又是否可保？」

森：「芳姐的問題也有意思，而這一點就正如我所說，未必所有旅遊保都可以保障的範圍了。但現在全球疫情都基本上受控，出現這種情況的機會也減少了。但萬一真的遇上，便要跟保險公司查問了。」

芳：「明白。」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第758期《保你大》

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責任編輯：陳楚琨