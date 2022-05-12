【活動情報】2022公平貿易節本周六舉行 一連兩日舉辦市集及工作坊 宣揚公平貿易理念

每年5月第二個星期六是「世界公平貿易日」，香港公平貿易聯盟將於本月14和15日，於荃灣愉景新城舉辦「公平貿易節」 （Fair Trade Fiesta），活動包括公平貿易市集、工作坊、展覽、嘉賓座談會、「公平企業賞」及「賽馬會公平貿易學校」頒獎典禮。

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▲ 公平貿易節海報

今年的公平貿易節以「同繫公平」為主題。透過連繫公平貿易商家和消費者，希望讓公眾知道，公平貿易不單提倡貿易活動的公平性，它亦扣連著環保、良心消費和可持續發展等十分貼近大眾生活的課題。 透過支持良心商家和產品，既推動國際貿易更符合公義、公平和公正，更能締造有利可持續發展的經濟模式。

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在一連兩日的活動中，參加者不單可以在市集買到各式各樣的特色產品，更可參加適合不同年齡的工作坊，以及透過展覽和座談會學習如何在生活中實踐公平貿易理念

「2022公平貿易節」資料

日期：2022年5月14至15日（星期六、日） 時間：上年11時至晚上8時 開幕禮：2022年5月14日下午3時 地點：荃灣D•PARK L1 活動內容：市集、展覽、工作坊、嘉賓座談會、「公平企業賞」及「賽馬會公平貿易學校」頒獎典禮 星級嘉賓：小薯茄阿 J、小薯茄朱Mic

香港公平貿易聯盟成立於2008年，並在2012年正式加入國際公平貿易組織 （Fairtrade International），成為其轄下公平貿易推廣組織（Fairtrade Marketing Organization），獲授權在香港、澳門及中國內地，推廣及監察公平貿易認證標籤的使用。公平貿易標籤作爲一個全球認可的可持 續發展標籤，向來致力於幫助發展中國家的農民及工人得到合理回報，緩解貧窮及社會不均，並建設可持續發展的未來。

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責任編輯：嚴浩文

