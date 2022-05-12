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【消費情報】東港城「Happy Shopping購物折」 1元換購iPhone 13及Dyson 逾3萬件貨品低至1折

理財智慧 19:16 2022/05/12

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東港城宣布推出年度活動「Happy Shopping 購物折」，由本月14日起至7月10日，東港城一連58日聯同場內逾70個商戶品牌，為顧客搜羅超過300個折扣優惠及30,000件低至1折的超值產品，消費獎賞合共近200萬元。

【溫股知新】內地傾力救市   做好資產配置

顧客於東港城「購物折」期間，有機會用1元換取超過10,000元的禮品，包括iPhone 13 Pro Max智能手機、Dyson Airwrap多功能造型器及AirPods無綫耳機等產品。

東港城今年更首度聯同將軍澳中心火熱推出「消費著數賞」，於其中一個商場購物，送足兩個商場合共高達4,300元的電子贈券。而「初夏消費三重賞」，會員即日於場內電子消費滿指定金額，即有機會換領主題福袋，當中包括高達800元的BRUNO氣炸鍋。

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商場為回饋一眾The Point會員支持，將推出「優先預留證」供會員憑積分或使用新推出的Point Dollar，搶購低至25折的時尚服飾及美妝用品。「1折瘋搶精選」每年繼續推出，顧客可以1折價160元購買原價過千元的OWNDAY太陽眼鏡。今年全新推出的的「Point Dollar獨家優惠」，The Point會員以Point Dollar付款購買特選產品，包括50元Point Dollar的澳洲佳釀。

場內超過70個品牌更分別推出「星期一至五限量購物優惠」及「星期六及日限量購物優惠」，每日為顧客送上綿綿不絕的驚喜。今年商場更新增設「人氣產品買一送一優惠」，一個價錢就買走兩件心水產品。壓軸加推「殿堂級購物多重賞」，回贈高達25,000元。

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責任編輯：嚴浩文

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