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領展11億元收購 浙江及江蘇3個物流項目

股樓投資 19:19 2022/05/12

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本港最大房託領展(00823)再次出手擴展內地業務。公司宣布擬以人民幣9.47億，即約11.02億元，收購三個位於浙江省嘉興市和江蘇省常熟市的現代化物流物業組合的100%權益。賣家為福建企業東百集團 (滬：600693) 。交易完成後，賣方東百集團將繼續為該組合提供運營管理服務。連同早前於東莞及佛山的收購，領展目前於內地持有5個物流項目。

【長和系】英國電訊商Vodafone 傳洽商合併長和旗下3英國   詳情請看【下一頁

領展表示，該物流組合坐落長三角發展成熟的物流樞紐，擁有三個位於浙江省嘉興市及江蘇省蘇州常熟市的現代化倉庫。嘉興和常熟均屬上海的衛星城市，位處上海1.5小時經濟圈內，地理位置優越，並擁有完善的交通網絡，與上海大都市圈緊接相連，因此能擔當區域配送中心，滿足來自第三方物流、電子商貿和消費品行業的殷切物流服務需求。該三個物流資產的總建築面積為192,144平方米，可出租總面積為188,605平方米。其中嘉興和常熟南的物流資產已投入營運，並已全部出租予中國內地領先的第三方物流商、電子商貿及製造業公司。而常熟北的資產則於最後建設階段，預計將於 2022 年5月落成，目前預租進度良好。

領展行政總裁王國龍表示，收購有助領展在內地主要物流樞紐拓展版圖，更能為集團帶來即時收益及理想回報。鑑於位處黃金地段的世界級現代化倉庫供應有限，相信該組合將能受惠於電子商貿的蓬勃發展及現代化物流服務的殷切需求，未來具增長潛力。預期整項交易將待常熟北資產竣工後於2022年7月完成。

高盛建議留意3大投資主題 另據盈利指標選出21隻首選港股    詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 港股

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