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南非漢葬禮上向死者女兒求婚 結果竟然被接受

環球社會熱點 09:05 2022/05/13

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南非一名牧師日前上載自己求婚影片，結果引來爭議。原因是該南非牧師是在葬禮上，向死者女兒求婚。從影片中可見，該牧師求婚時，身後正擺著棺材。該南非牧師在影片最後時，將戒指戴在女方手指上，令網民不禁驚歎竟然被接受。

美國男子勒死同居女友 準備埋屍即心臟病發亡 【下一頁】

海外版抖音TikTok南非用戶M.Mojela一周前上載求婚片段，並在標題中寫明，是葬禮上向死者女兒求婚。影片已錄得逾27.8萬人次觀看，但不少人卻未認同他的做法。

相關影片

據報該牧師正是主持葬禮之人，他下跪求婚前，死者女兒正坐在前排靠近棺材的位置哭泣。該牧師突然間手執麥克風（microphone），向女生下跪求婚，舉措亦令其他葬禮賓客感到震驚。

    點擊圖片放大
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在影片最後，該牧師為女生戴上戒指，似乎求婚成功。該牧師表示，現在是女友艱難的時刻，十分感激上帝讓他出現在女友身邊，希望他的求婚能協助女友，渡過父親離世的難關。

杜特爾特虎父無犬女 千金曾連揮4拳怒打違令官員 【下一頁】

雖然結局看似溫馨，但做法卻引來大量網民批評。有網民直言無論牧師如何嘗試證明行動正確，仍無法改變其錯誤的本質。亦有網民指，牧師做法從各方面而言都是不尊重。

惟同時亦有人為他辯護指，男子試圖創造回憶的做法無錯。亦有推測指，牧師是希望在女生父親面前求婚，間接屬於一種兌現承諾的表現。

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責任編輯：李俊儀

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