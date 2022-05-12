美國鬧嬰兒奶粉荒 最快7月增供應援急

美國最近鬧「嬰兒奶粉荒」，美國最大奶粉供應商雅培早前接獲投訴指產品含菌，2月回收旗下多個品牌配方奶粉，導致當地嬰幼兒奶粉嚴重短缺。雅培周三（11日）表示，食品及藥物管理局已批准重新生產配方奶粉，但最快要7月才能恢復供應。

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美國最大奶粉供應商雅培（Abbott Laboratories）早前接獲投訴，有4名嬰兒飲用奶粉後出現細菌感染，其中兩名嬰兒死亡。雅培2月自願回收旗下多個品牌配方，並關閉密歇根廠房，導致當地出現奶粉荒。

消費品數據公司Datasembly 數據指，有逾4成嬰兒配方奶粉供應缺貨，缺貨率按月增加10%。Datasembly行政總裁Ben Reich稱，除了回收奶粉外，供應鏈問題及通脹都加劇配方奶粉短缺。

不少零售商包括Target Corp、CVS Health Corp等已對嬰兒配方奶粉實施限購。

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美國食品及藥物管理局（FDA）周二表示，正採取多項措施，包括與雅培和其他供應商合作緩解奶粉供應問題，指其他幾間奶粉供應商正增加產量、甚至超出產量水平以滿足消費者需求。

雅培周三宣佈，已獲FDA批准，將在兩周內重啟密歇根生產線，預計重新生產配方奶粉需時，最快要7月才能恢復奶粉供應。雅培強調進行徹底審查後，沒有證據表明配方奶粉與嬰兒不適有關。

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責任編輯：郭麗明