【職場技能】學習技能轉移提升　助員工增職場競爭優勢

提升工作技能有助增加獲聘機會，市場經歷兩年多的疫情，企業對員工的技能需求也有重大轉變。據商業社交平台LinkedIn數據顯示，4成受訪的企業僱主會員，會優先考慮應徵者的工作技能作為聘用指標，而該數據按年有2成增長。

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據Linkedln人才解決方案經理Rohan Rajiv表示，以技能作優先考慮不僅是企業招聘策略的新趨勢，更是職場上的一門哲學，企業聘請專業人士的條件只著重大學學位的想法已經過時，反而應著重應徵者是否具備該職位所需的技能。他認為，企業以技能優先的招聘方式，能提高效率及令公司的人才庫可包括至不同階層。

另據該社交平台的統計顯示，由2015年至今，企業對員工的技能組合需求增加了25%，需要更多不同技能員工，預計至2027年時，該數值更會有一倍增長。所以，Rohan Rajiv表示，主動學習技能是填補差距最佳方法，對員工或專業人士而言，亦可在勞動力市場提升競爭優勢。

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員工增值 助職場發展

Rohan Rajiv舉例，企業不斷發展，員工所需要的技能也需要增值，如IT公司或相關職位，便需學習有關HTML等知識，收窄員工間技能差距，學習新技能甚至可作為升遷的階梯。他認為，企業提供的在職培訓、報讀證書課程及參加線上課程或活動等，均有助員工職場生涯發展。據LinkedIn Learning數據顯示，2021年報讀證書課程的人數較2020年增加約1,340%，顯示不同階層的人對感興趣的領域或課程雖有不同，但數量卻有顯著增長。

善用及發掘現有技能，有助員工在職場上多元化發展，他舉例，櫃台收銀員擁有成為客戶服務員的條件，而兩種職位所需的職業技能中，有7成類似，不同職業階層的人員可嘗試發掘更多可能性。然而，發展技能對員工職場生涯重要，透過技能增值，他們可實現更理想的工作類型；而企業以技能優先作招聘策略也將較以往傳統的招聘模式對業務運作更有效。

責任編輯：向頌勤

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