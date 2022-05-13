【NFT】第一屆NFT流行曲創作大賽　冠軍可獲3萬兼作NFT發售

NFT近年成為熱話，各行業紛紛參與，音樂產業也不例外。日前由音樂科技人鄒健宏主理的音樂科技企業iMusic ，就聯同朱明銳舉辦「 第一屆 NFT 流行曲創作大賽2022」，盼推動NFT音樂潮流，讓一眾音樂人付出愈多收穫亦愈多，也希望能發掘新一代流行音樂創作人。

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參賽者可用個人或組隊名義參加大賽，冠軍可獲3萬元、亞軍1.5萬元和季軍5,000元以作鼓勵外，得獎作品更會獲得主辦單位iMusic出資，由大賽主席評審Alvin Leong監製和製作，於MUXIC NFT平台公開讓樂迷購買及收藏，成為香港樂壇首批發售的NFT流行歌曲。

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大會表示，希望透過區塊鏈這個新平台，讓互不認識的作曲及作詞人，歌手和製作人可以走在一起，尋找相互合作的機會。參賽作品提交截止日期為6月20日，決賽日期和地點則是8月30日於九展 E-Max 舉行。

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責任編輯：廖淑瑩

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