【吸金力】 本港KOL廣告額排名出爐 鄭秀文首季廣告額登榜首 姜濤匯豐廣告支出最高

香港樂壇天后鄭秀文（Sammi），於廣告媒體監察公司「admangohk」統計數據中榮登「2022年第一季度香港社交廣告擁有最高廣告額」的KOL，而MIRROR以及隊中四位成員，盧瀚霆（Anson Lo）、 呂爵安（Edan）、江𤒹生（AK）及姜濤也同時打入十大位置。

即看2022十大廣告收入最高的KOL排名：

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根據admangohk的數據顯示，香港第五波疫情對 2022年首季社交廣告支出產生巨大的影響。與去年同期相比，Facebook 和 Instagram的廣告支出走向不同，第一季度兩者的總廣告支出總計9.22億，佔香港整體廣告支出的15%。

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報告顯示，Instagram在此期間表現良好，化妝品和護膚品是Instagram產品類別的第一名，增長12%。而由姜濤代言的匯豐銀行，就在廣告商中排名第一，鄭秀文則成為廣告銷量額最高KOL。

今年首季十大廣告收入最高的KOL排名，除了第一位的鄭秀文外，之後的順序排名分別是盧瀚霆、 呂爵安、倪晨曦、容祖兒、江𤒹生、黃正宜（阿正）、姜濤、郭富城和鄭欣宜。

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責任編輯：龍紀瑩