【銀行招聘】花旗推招聘計劃 助女性重投職場 提供6個月培訓

花旗集團宣布，在香港推出「Return to Work」招聘計劃，計劃對象為已離開工作崗位2年或以上，並有意加入或重投金融服務行業的女性專才，以協助女性在暫別工作後重新融入職場。計劃由即日起至 6 月 7 日接受申請，開始計劃日期為8 月中旬。

「Return to Work」招聘計劃詳情：

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「Return to Work」招聘計劃的對象，為已離開工作崗位2年或以上，並有意加入或重投金融服務行業的女性專才。成功入選計劃的參加者，將按經驗及技能，被安排擔任多個部門的不同職位。她們首先將參加為期6個月的計劃，內容包括職業發展規劃、非技術性技能及專業技能培訓、與管理層定期面談和朋輩支援小組，以助她們盡快適應工作環境。有興趣可到招聘計劃網站申請報名（按此連結）。

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花旗環球財富亞太區主管及香港及澳門區行政總裁伍燕儀表示，暫別職場後有意重投工作的女性屬於其中一個最大且潛能尚待釋放的人才庫，集團希望吸納及協助她們再次投身職場，「我們歡迎各種背景及工作經驗的女性參加。我們相信招募來自不同背景兼具備多元觀點的人才，將有利於我們團隊及機構的發展。」

今年2月，花旗宣佈超額完成2018至2021年的女性員工比例目標。全球助理副總裁至董事總經理職級中的女性比例，由37%上升至40.6%，香港的比例更高至46.3%。

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責任編輯：龍紀瑩