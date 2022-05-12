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【機迷熱話】PS5將推出改版？　日本認證文件曝最新型號

科技 19:31 2022/05/12

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據日本總務省通訊相關認證文件顯示，PS5疑似出現新型號。外媒預測PS5的新機款即將推出。

Sony遊戲主機PS5早前因芯片短缺，出現「一機難求」的情況，但相關情況或許出現轉機。據日本總務省通訊相關認證文件顯示，PS5疑似出現新型號。外媒預測PS5的新機款即將推出。

【足球遊戲】EA與FIFA結束29年合作關係 《FIFA》系列明年更名《EA Sports FC》
 
文件顯示，新型號「CFI-1200」系列的無線訊號認證於4月出現。至於去年首個PS5改版機型CFI-1100，就為主機新增一顆螺絲、一個底盤及散熱系統，以促進PS5的運行效率。

不改變外觀　只提升效能
 
據《新浪科技》報道，新型號不會是一款升級版的PS5，推測Sony不會推出PS5 Slim或PS5 Pro。但報道又指，Sony希望將PS5主機的台積電7nm工藝升級到6nm工藝，而且新款PS5將會重新設計內部結構，而不是改變主機的外觀。

【遊戲熱話】免費下載！ 暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出

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責任編輯：廖淑瑩

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