【沉浸式體驗】Google地圖推出全新「沉浸式實景」 可真實反映現實世界天氣﹑街道等細節

Google地圖相信是不少人迷路時救命工具，近日Google在年度Google I/O開發者大會發表了「沉浸式實景」（Immersive View）全新模式。

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Google表示在新模式下，使用者可感受到「身歷其境」的空拍實景，該功能結合了 Google 衛星照與街景照，完全由電腦運算生成。新模式提供和真實世界比例一樣精準的空拍式場景，使用者不但身歷其境，甚至像在玩電子遊戲的夢幻美感。Google 指新模式已經研發多年，但以前展示效果不如人意，但經過一番努力，如今視覺效果非常自然。目前「沉浸式實景」模式適用大部分裝置，但適用地區只限舊金山、紐約、洛杉磯及東京等城市，其他地區將儘快開放。

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「沉浸式實景」新模式讓 Google 地圖大改變，從原本讓使用者精確從某地到某地的工具，變成實現人們進入數位版真實世界的平台。隨著 AR 等新興科技日新月異，不少人期待未來 Google 地圖可以再次迎來蛻變與驚喜。

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記者：鄭日棱