【藍籌季績】 瑞聲首季少賺61% 毛利率大減至不足20% 績後股價一度挫逾6%

瑞聲科技（02018）中午公布截至今年3月底止首季業績，純利2.05億元人民幣，按年大跌61.4%；收入近49億元人民幣，按年升14%。毛利率按年降11.6個百分點，至19.5%。績後股價「插水」，一度低見15.62元，最多跌6.6%，收報16.08元，跌3.8%，成交額1.7億元。

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期內，淨利率錄4.2%，按年跌8.2個百分點，每股基本盈利0.17元（人民幣，下同）。當中聲學業務實現收入為22.3億元，按年增6.4%，主要受海外客戶產品單價的壓力。而光學業務收入9.2億元，按年增長36.4%，主要因為模組出貨量按月增長強勁。毛利率急降至19.5%，主要受累於產品組合變化、原材料以及人工成本上升。

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集團表示，去年成立獨立事業部，向車載領域產品擴張，其中車載聲學業務進展順利，整體車載聲學解決方案項目預計在今年開始量產。

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記者：郭秀慧