【美股焦點】「迪士尼稱沒有中國仍能成功」觸怒中國網民登熱搜　迪士尼CEO到底說甚麼？

▲ 迪士尼旗下Marvel電影《奇異博士2》尚未取得內地上映權

「迪士尼CEO稱沒有中國市場也會成功」登上內地微博熱搜榜，引來不少中國網紅網民指責迪士尼，如批評在中國「錢賺飽了，又跑來踩我們？」、「好的，我們知道了 ​」。事件源於迪士尼（美：DIS）公布首季業績後，迪士尼行政總裁Bob Chapek在業績會議上談及《奇異博士2》等多套迪士尼、Marvel電影未能在華上映。

Chapek稱：「（電影申請中國上映）從商業和政治角度都非常不穩定和非常複雜」。他續稱，迪士尼在中國有很成功根基，多套作品也有大量擁躉，會繼續申請電影在中國內地放映，即使目前遇上一些困難，《奇異博士2》上映後全球票房依然理想。

即使我們爭取電影在中國上映持續遇上困難，因應集團從中國票房分成收入不及其他市場，我們頗有信心沒有中國市場，仍不會延礙我們成功。 （So we’re pretty confident that even without China， if it were to be that we continue to have difficulties in getting titles in there， that it doesn’t really preclude our success given the relatively lower take rate that we get on the box office in China than we do across the rest of the world.）

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上述言論被簡化成「#迪士尼CEO稱沒有中國市場也會成功」，然後在內地微博熱傳，至今已有逾150萬篇相關帖文，在微博熱搜榜排行第四。

自從2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》在中國內地上映後，迪士尼旗下Marvel電影都未能在內地上映，而迪士尼最新在華上映的電影為今年2月上映的《尼羅河謀殺案》。

《奇異博士2》上映前已因預告片中紐約街頭畫面出現《大紀元時報》報亭，而引起內地社交平台批評。《永恆族》、《尚氣》等由李婷執道、華裔演員主演的Marvel電影去年也無法在內地上映。

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