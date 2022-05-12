【烏克蘭戰爭】受困鋼鐵廠烏軍點名一人求救 開Twitter帳戶全為他

俄羅斯與烏克蘭戰爭未息，馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠仍有大批烏克蘭士兵留守，遭俄軍圍困多時，情況危急。亞速鋼鐵廠其中一名指揮官周三（11日）Twitter發文，向全球首富馬斯克提出請求，希望馬斯克協助被困亞速鋼鐵廠的烏軍離開。

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隸屬烏克蘭海軍陸戰隊第36獨立旅指揮官Serhiy Volyna少校，多日駐守馬里烏波爾（Mariupol）亞速（Azovstal）鋼鐵廠。Volyna周三在Twitter發文，並標記馬斯克（Elon Musk），表示「很多人說你來自其他星球，教會人們相信，一切都有可能發生」。

Volyna續稱，自己現時困於幾乎難以生存的地方，希望馬斯克協助所有烏軍離開亞速鋼鐵廠，只有他才能解決當前困境，強調「非馬斯克莫屬」（If not you， then who？）。

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Volyna透露，自已開設Twitter帳戶是為了向馬斯克傳達信息，呼籲網民轉發此請求，讓馬斯克有機會看到。

駐守在亞速鋼鐵廠的烏軍處於惡劣環境，廠內物資嚴重短缺，有大量烏軍受傷被困。有亞速營士兵透露，廠內缺乏潔淨醫療護理，受傷烏軍只能用未消毒的繃帶殘留物包紮。

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責任編輯：郭麗明