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【yuu to me】Yuu新推網購平台可買惠康萬寧7-11貨品　一日內送到、現送200元電子優惠券

Hot Talk 11:00 2022/05/13

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【yuu to me】Yuu新推網購平台可買惠康、萬寧、7－11貨品　一日內送到、現送200元電子優惠券

DFI零售集團（前稱牛奶公司）2020年推出獎賞計劃Yuu後，最新推出「Yuu to me」網購平台，Yuu會員可在平台購買惠康、萬寧、7-11便利店等貨品，集團將利用約150間實體店鋪發貨，最快一小時可送貨。Yuu目標一年內倍增可發貨的實體店舖。目前Food Panda、HKTVmall已有日常用品網購服務，Yuu市場推廣副總裁黃健邦認為，公司未有落後於其他平台，有信心Yuu具有400萬會員，Yuu to me可為會員提供新服務選擇和儲分機會。

據公司介紹，用戶可在更新後的Yuu應用程式內選購30,000件商品，如海鮮、餐飲、雜貨、日用品等合共30多種貨品。Yuu to me 設有兩種發貨模式送到客人府上，包括「一小時內送貨」和「一日內送貨」，每日下午2時前下單可以使用即日發貨，上午10時至下午8時下單可使用一小時內送貨服務，但設有一定限制。

若用戶選用「一小時內送貨」，須在下午2時前在應用程式內向惠康、Market Place及萬寧下單，合共滿200元，可免運費即日發貨。

選用「一小時內送貨」則須當日晚上8時前於指定區域，購買15件以下貨品，除上述三間商戶，7-11便利店亦可使用一小時內送貨。

優惠期內，買滿指定金額可免「一小時內」運費，優惠期後7-11便利店附加費為20元，惠康附加費為15元。

yuu to me貨品定價與實體店大致一樣　推廣期內可獲高達17倍積分

DFI集團電子商務副總裁陳淑凝指出，在yuu to me購物，除了特定優惠外，商品價格與實體店鋪大致一樣。加設線上平台不會減低顧客於實體店購物意慾，而是增加顧客購買方法，並期望顧客每日都有驚喜，如「1元專區 」，「11元專區 」等限時優惠，繼而線上和實體均支持。

從5月13日起至6月9日，顧客利用平台於7-11滿150元可免運費。惠康，Marketplace和萬寧購物滿200元均免運費，超市送200元電子優惠券，萬寧可享88折。以恒生Enjoy卡簽賬可享10倍積分，肯德基消費可獲5倍積分，首單美心西餅或東海堂可獲8倍積分，因此若同時使用優惠最高可獲17倍積分。集團表示推出積分計劃兩年以來，Yuu共發放超過1300億積分，已兌換積分共800億。

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