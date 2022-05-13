【著數優惠】Yuu今推出購物平台 超市送200元電子優惠券

DFI零售集團（前稱牛奶公司）旗下Yuu推出Yuu to me網購平台，以投入數碼化市場，由惠康、萬寧、7-11便利店等共150間實體店發貨，以滿足顧客即時需求，務求做到即日甚至一小時內收到貨品。Yuu目標一年內增一倍店舖可加入綫上服務。集團電子商務副總裁陳淑凝指，會有專人監控和專線跟進定單，確保有關貨品之品質和運送流程。

顧客可在更新之Yuu應用程式內選擇多達30,000件商品，如海鮮、餐飲、雜貨、日用品等合共30多種貨品。並設有兩種發貨模式送到客人府上，「一小時內送貨」和「一日內送貨」，每日下午二時前可以使用即日發貨，上午10時至下午八時可使用一小時內送貨服務。

送貨方面，Yuu設「一小時內送貨」和「一日內送貨」。顧客在下午2時前在應用程式內向惠康、Market Place及萬寧下單，合共滿200元，可免運費即日發貨。而「一小時內送貨」則當日晚上8時前於指定區域，購買15件以下貨品，除上述三間商戶，7-11便利店亦可使用一小時內送貨。優惠期內滿指定金額免「一小時內」運費，優惠期後7-11便利店附加費為20元，惠康附加費為15元。

目前程式共400萬會員 期望顧客線上線下並用 推廣期內可獲高達17倍積分

Yuu市場推廣副總裁黃健邦指，雖然各大集團亦設網購平台，目前推出並不落後，有信心Yuu龐大的會員網絡能夠發揮平台功用，目前專注做好現有400萬客戶。陳淑凝指出，除特定優惠外，商品價格大致一樣。加設線上平台不會減低顧客於實體店購物意慾，而是增加顧客購買方法，並期望顧客每日都有驚喜，如「1元專區 」，「11元專區 」等限時優惠，繼而線上和實體均支持。

周五（5月13日）起至6月9日，顧客利用平台於7-11滿150元可免運費。惠康，Marketplace和萬寧購物滿200元均免運費，超市送200元電子優惠券，萬寧可享88折。以恒生Enjoy卡簽賬可享10倍積分，肯德基消費可獲5倍積分，首單美心西餅或東海堂可獲8倍積分，因此若同時使用優惠最高可獲17倍積分。集團表示推出積分計劃兩年以來，Yuu共發放超過1300億積分，已兌換積分共800億。

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