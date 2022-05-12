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【可持續發展】滙豐成立女企業家基金、提供總值78億元貸款　供香港等11個市場女性領導企業申請

Hot Talk 17:11 2022/05/12

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【可持續發展】滙豐成立女企業家基金、提供總值78億元貸款　供香港等11個市場女性領導企業申請

滙豐成立女企業家基金，針對香港與其他10個市場內由女性領導的企業，新舊客戶均可申請，於未來12個月提供總額共10億美元（約78億港元）貸款。申請者亦可同時參與滙豐新推的「HSBC Roar」計劃，為女企業家及基金申請者提供一系列由資深商界領袖主講的專業課程、與相關市場大型企業交流的活動等，也有由滙豐資深銀行家專為女企業家而設的諮詢服務。

滙豐稱，有關基金和計劃旨在打破女企業家面對的規限，協助她們打好業務基礎，並提供推動業務發展和增長所需的支援。

只有少數創投基金投資女性主理的初創企業

女性主理的初創企業於2019年得到的投資資金僅佔整體3%，2021年僅2%創投基金投資於女性創立的企業，為5年來低位。

滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍表示，很高興在香港推出滙豐女企業家基金及「HSBC Roar」計劃，協助商界女企業家應對各種挑戰和偏見，隨香港逐步走出疫情陰霾，中小企業將繼續擔當支撐本地經濟及社區發展的關鍵角色，有關計劃可確保女性主理的企業得到支援，並發可揮所長。

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