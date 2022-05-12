【有相睇】Full Pay買居屋安享天年　長者客388萬入市慈安苑兩房

勞碌半世，任誰都想在退休後過清靜休閒的日子。最近有長者選擇入市黃大仙居屋，以「Full Pay」形式一次過買入單位享清福。富誠地產羅文通表示，慈安苑A座中層16室，建築面積748呎，實用面積546呎，單位為2房間隔，座向南面望屋苑樓景，日前以388萬元（綠表）成交，實用呎價7,106元。代理指，買家為長者綠表客，一次全數付款入市，無需承造銀行按揭。是次為屋苑兩房相隔半年再錄成交。

單位圖片（由代理提供）

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

原業主於1994年05月以105.7萬元（綠表）一手購入，持有單位28年，是次轉手賬面獲利約282.3萬元，期間升值近2.7倍。

資料顯示，慈安苑位於黃大仙欣華街10號，為居屋屋苑，由1997起入伙，樓齡約25年。慈安苑共有2座，提供972伙，實用面積由401至758平方呎。

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機