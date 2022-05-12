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【有相睇】Full Pay買居屋安享天年　長者客388萬入市慈安苑兩房

股樓投資 17:07 2022/05/12

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勞碌半世，任誰都想在退休後過清靜休閒的日子。最近有長者選擇入市黃大仙居屋，以「Full Pay」形式一次過買入單位享清福。富誠地產羅文通表示，慈安苑A座中層16室，建築面積748呎，實用面積546呎，單位為2房間隔，座向南面望屋苑樓景，日前以388萬元（綠表）成交，實用呎價7,106元。代理指，買家為長者綠表客，一次全數付款入市，無需承造銀行按揭。是次為屋苑兩房相隔半年再錄成交。

單位圖片（由代理提供）

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原業主於1994年05月以105.7萬元（綠表）一手購入，持有單位28年，是次轉手賬面獲利約282.3萬元，期間升值近2.7倍。

資料顯示，慈安苑位於黃大仙欣華街10號，為居屋屋苑，由1997起入伙，樓齡約25年。慈安苑共有2座，提供972伙，實用面積由401至758平方呎。

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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撰文 : 謝昕蕎

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