斯里蘭卡將任命新總理 或即日上任

斯里蘭卡經濟衰退觸發連串示威衝突，總理馬顯達·拉賈帕沙已宣布辭職。斯里蘭卡官員表示，總統拉賈帕沙將於周四（12日）任命一名新總理，領導斯里蘭卡渡過是次經濟危機。斯里蘭卡官員透露，新總理將於當日上任。據報5屆前斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈成大熱人選，有望獲跨黨派支持。

斯里蘭卡經濟危機觸發暴亂5死 總理引咎辭職 【下一頁】

斯里蘭卡總理馬顯達·拉賈帕沙（Mahinda Rajapaksa）周一（9日）已向弟弟、斯里蘭卡總統拉賈帕沙（Gotabaya Rajapaksa）辭職，當地官員指，拉賈帕沙將於周四任命一名新總理。《法新社》（AFP）引述與拉賈帕沙關係密切的高級官員報道，除非最後一刻除下變故，否則新總統即日就會宣誓就任。

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據報現年73歲的前總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）成新總理熱門人選，他自1993年起，已5次擔任斯里蘭卡總理，備受當地人尊重。他有望在225名議員中，獲得跨黨派支持，組建「團結政府」（unity government）。據悉他已獲得當地最大反對黨 SJB逾10名議員支持。

斯里蘭卡反對派拒合組政府 新財長上任一日即辭職 【下一頁】

現年72歲的拉賈帕沙承諾放棄大部分行政權力，並在本周組建新內閣。他在電視講話中指，將任命獲得大部分議員支持，且贏得民眾信任的新總理，更承諾將採取措施，廢除當地擁有重大權力的行政總統制度（executive presidential system）。

斯里蘭卡連續數日都有民眾上街示威，爆發暴力衝突，已造成最少9人死亡，逾200人受傷，數十座親政府人士名下物業被縱火。安全部隊駕駛裝甲車在街道上巡邏，對任何參與搶劫或暴力事件人士開槍。斯里蘭卡央行行長周三（11日）警告，若未能緊急任命新政府，當地經濟將會崩潰。

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責任編輯：李俊儀