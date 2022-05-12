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聯儲局緊縮恐慌持續　人民幣跌破6.8水平

宏觀解讀 16:50 2022/05/12

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自聯儲局加息半厘後，美匯仍然維持強勢。儘管美國4月份通脹數據輕微回落，仍然處於近40年高位的同比8.3%，短期內聯儲局不太可能減慢加息步伐，即使其他主要央行轉軚加入收緊貨幣政策行列，加息幅度也追不上聯儲局，造成美元持續強勢。與此同時，投資者開始擔心，聯儲局在未來數月連續加息半厘後，亦未必可以降低通脹，聯儲局的最終加息目標水平難以預測。息口政策和經濟前景越來越不明朗，環球股市反彈無力並節節下挫。

美元強勢下，一眾亞洲貨幣全線下挫。其中，人民幣進一步走弱，離岸人民幣跌破6.8水平。中美息差逆轉，加上疫情下封控措施持續，工場停擺貨運不行，中國的巨大貿易順差難以持續，投資者調低中國經濟前景，令人民幣貶值趨勢重臨。另一方面，人民幣一籃子指數仍然維持在100水平以上，人民銀行似乎並不急於出手支持人民幣匯價，之前下調外匯儲款準備金率的力度不足，亦助長人民幣看空情緒。港匯亦低見7.85弱方兌換保證，觸發金管局入市買入港元干衛聯繫匯率，考慮現時港元流動性處於較高水平，以及較快速的聯儲局加息步伐及抽走流動性速度，筆者預期港元弱勢將會持續4至5個月，與2018年港匯跌至7.85水平時間相若。

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣匯穗

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