【維他奶盈警】維他奶低開不足1%　料全年轉蝕最多1.7億元、預告今財年銷售及盈利回升

▲ 維他奶料全年轉蝕最多1.7億元 預告今財年銷售及盈利回升

維他奶 （00345） 發盈警，預期截至今年3月底止財年，股權持有人應佔綜合財務業績將錄得虧損介乎1.51億元至1.72億，對上個一財年股權持有人應佔溢利為5.48億元。維他奶今日低開0.6%，報13.72元。

維他奶預期，預期透過強化產品創新、廣告宣傳及推廣投資、高效的市場發展策略及銷售，同時加強與消費者溝通，2022/23財政年度公司銷售及盈利將持續回升，並回復按年盈利增長。

維他奶指，上財政年度下半年雖然較去年同期比較下跌，但跌幅較上半年度收窄。而其他營運單位，包括香港、澳洲及紐西蘭、新加坡，在核心業務及創新產品的穩健表現支持下，收入在整個財政年度均錄得增長。

而全年業績錄得虧損主因：一、中國內地銷售在夏天旺季月份錄得顯著下跌；二、獲政府疫情相關政府補貼有所減少，為1980萬元；三、作為實現生產創新計劃的一部分，將深圳廠房搬遷至東莞現代化廠房所產生的較大的非經常性開支及資產減值。

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