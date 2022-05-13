  • 25°C
香港時間 : 2022513日 (五) 09:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【維他奶盈警】維他奶低開不足1%　料全年轉蝕最多1.7億元、預告今財年銷售及盈利回升

股市 09:27 2022/05/13

分享：

分享：

維他奶料全年轉蝕最多1.7億元　預告今財年銷售及盈利回升

維他奶 （00345） 發盈警，預期截至今年3月底止財年，股權持有人應佔綜合財務業績將錄得虧損介乎1.51億元至1.72億，對上個一財年股權持有人應佔溢利為5.48億元。維他奶今日低開0.6%，報13.72元。

維他奶預期，預期透過強化產品創新、廣告宣傳及推廣投資、高效的市場發展策略及銷售，同時加強與消費者溝通，2022/23財政年度公司銷售及盈利將持續回升，並回復按年盈利增長。

維他奶指，上財政年度下半年雖然較去年同期比較下跌，但跌幅較上半年度收窄。而其他營運單位，包括香港、澳洲及紐西蘭、新加坡，在核心業務及創新產品的穩健表現支持下，收入在整個財政年度均錄得增長。

而全年業績錄得虧損主因：一、中國內地銷售在夏天旺季月份錄得顯著下跌；二、獲政府疫情相關政府補貼有所減少，為1980萬元；三、作為實現生產創新計劃的一部分，將深圳廠房搬遷至東莞現代化廠房所產生的較大的非經常性開支及資產減值。

相關文章：【莊友堅妻子】威華達斥資7.5億入股維他奶家族後人羅琪茵旗下投資公司近18%　此前曾增持盛京銀行

【維他奶業績】維他奶：10月、11月內地銷售持續恢復　「中國是最重要市場」

維他奶國際（00345） 港股 盈警

上一篇文章

【著數優惠】Yuu今推出購物平台 超市送200元電子優惠券

下一篇文章

【業績】新秀麗彈高3%　首季轉賺1640萬美元、銷售淨額按年升62%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款