【Tesla】電動車比拼出爐！　Model 3正面撞擊偵測略勝對手

▲ 根據美國汽車協會（AAA）針對三款電動車所進行的ADAS（先進駕駛輔助系統）功能測試場景，Tesla Model 3於正面撞擊測試中，系統能偵測撞擊並可盡快減速。

不少人對於自動駕駛的安全性產生疑問，但根據美國汽車協會（AAA）針對三款電動車所進行的ADAS（先進駕駛輔助系統）功能測試場景，Tesla Model 3於正面撞擊測試中，系統能偵測撞擊並可盡快減速。

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協會針對Tesla Model 3、現代（Hyundai）Santa Fe及Subaru Forester進行測試。當中現代Santa Fe及Forester在模擬測試過程中，似乎無法偵測（或減速以避免撞上）迎面而來的撞擊測試車。至於Tesla Model 3的自動輔助駕駛（Autopilot）系統，就在偵測到迎面而來的撞擊測試車時，會立刻自動剎車，並在撞上撞擊測試車前會減速至每小時5.2公里或更慢。

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一個功能令Tesla略勝對手



北美版Model 3、Model Y在2021年5月增設「Tesla視覺（Tesla Vision）」，透過鏡頭視覺與神經網絡處理系統提供Autopilot、「全自動輔助駕駛」（FSD）以及特定主動安全功能。



據Tesla在5月初發表的Tesla 2021 Impact Report指出，在2021年於美國啟動Autopilot功能的電動車，每行駛160萬公里僅出現0.22次事故；沒有啟動Autopilot功能的車主，每行駛160萬公里則出現0.77次事故。

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責任編輯：廖淑瑩

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