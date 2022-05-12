【ESG】富達國際調查：大灣區內地投資者普遍認同可持續投資理念

根據富達國際一項針對居住於粵港澳大灣區內地投資者的調查顯示，有71%的受訪者了解可持續投資的重要性，66%投資者表示他們希望通過投資推動世界作出正面改變。

隨著ESG理念在全球持續被受關注，以及中國內地逐步邁進「雙碳」目標，可持續投資成為一項重要議題，受關注程度在中國內地亦與日俱增。2021年底粵港澳大灣區「跨境理財通」業務正式推出，大灣區內地投資者可透過全球資產管理機構的產品和服務，接觸更多海外成熟的ESG投資項目，這或進一步推動區內及全國投資者對可持續投資的興趣及參與度。

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富達國際調查顯示，大部分大灣區的內地受訪者認為，對投資者而言，負責任及可持續地進行投資十分重要。69%受訪者認為投資者可通過挑選投資新機會，為世界帶來正面影響。而同時受全球市場波動及不明朗因素影響，有68%的受訪者表示，在過去一年傾向選擇更可持續的儲蓄及投資方式。

此外，調查結果顯示，大灣區內地投資者最希望推動改變的領域包括：可持續消費或行為（40%）、可持續/合乎道德的商業模式（34%）、氣候變化（33%）、僱員/勞工權益（30%），以及性別平等（23%）。

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然而，樂觀前景背後依然存在挑戰，大灣區內地居民的ESG意識仍有提升空間。調查發現，有61%的受訪者認為ESG投資僅適用於擁有大量資金的投資者。同時69%的受訪者認為，無法兼得可持續投資與獲得可觀回報。70%則認為可持續投資頗具主觀性，對其定義尚未達成共識，也缺乏具體清晰的準則讓投資管理機構遵循。

富達國際亞太區（日本除外）董事總經理馬瑞傑（Rajeev Mittal）表示：「我們樂見大灣區內地投資者對ESG和可持續投資具有濃厚興趣，自2021年以來，我們確實看到內地客戶對於ESG產品的需求大幅增長，並預料這趨勢將持續。作為全球領先的資產管理機構，富達國際十分重視可持續投資，並已將可持續研究納入投資流程中。我們致力於大灣區市場開展長期業務規劃和發展，希望能幫助大灣區投資者提升可持續投資的意識與能力，並期待在適當的時機透過ESG投資機會，為大灣區內的客戶創造價值。」

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