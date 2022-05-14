【夢想荀工】冰島酒店招募「午夜太陽捕手」影相　包10日食宿連機票

因疫情影響，大多港人已有逾兩年無法到外地旅遊，不少人渴望旅行。若然有一個到冰島打工換宿的機會，大家又會心動嗎？近日，位於冰島南部的酒店Hotel Rangá為了宣揚冰島夏季的美，公開招募一名擅長拍攝冰火之地的「午夜太陽捕手（Midnight Sun Catcher）」。

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據Hotel Rangá官網指，受聘者必須於六月中旬或之前完成10天的冰島旅程，並提供有關當地午夜太陽的高品質照片和影片。由於冰島在夏季期間，日照時間可長達21小時或以上，故午夜仍如白晝般。較長的白天時間將為受聘者提供無數機會，拍攝冰川火山、黑沙灘、高原溫泉等風景。

同時，酒店亦要求受聘者提供作品的使用權，讓酒店可以無限期地在任何宣傳物料上使用其提交的作品。

粉絲追蹤人數 或影響申請結果

而是次酒店更會為受聘者免費提供往返冰島的機票，以及Hotel Rangá，或其位於冰島高地的姊妹酒店The Highland Centre Hrauneyjar的10日食宿服務。

若有興趣成為「午夜太陽捕手」，申請人需要在官網上提交一般個人資料外，更要回答一系列有關攝影及使用社交媒體情況的問題，如使用哪個型號的相機、Facebook及Twitter等社交平台的粉絲追蹤人數。值得注意的是，申請截止日期為5月15日。

事實上，今次並非Hotel Rangá第一次舉行類似的招聘活動。上年7月，該酒店也曾公開招聘「北極光捕手」，最後從4千多名申請者中，揀選出來自加拿大和德國的攝影師，進行為期三周的北極光拍攝之旅。

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責任編輯：殷凱怡

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