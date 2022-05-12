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【室內設計】75萬豪裝44年舊樓 550呎家居變懷舊風唱片店

理財智慧 17:45 2022/05/12

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每當看到黑膠碟，都會有勾起懷舊的感覺。今期《精明裝修》介紹一所運用了上世紀中期現代時尚風格（Mid-century Modern style，MCM）的家居，是1978年落成的私人屋苑，位於炮台山光超台，該單位樓齡達44年，實用面積為約550呎，裝修後間隔為一房兩廳，由一對夫婦購入物業自住。

全屋運用懷舊時尚的色調，如深木色、白色及墨綠色，花紋色為主。為了營造懷舊風格，設計師在家居加入了不少昔日的流行元素，例如暖木色家具、花紋牆紙和拼花圖案的瓷磚，最終花費為約75萬元。

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如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

設計師指，男屋主是黑膠碟的音樂發燒友，最大的喜好就是聽音樂和收藏黑膠碟和CD，而女戶主平日喜愛閱讀，家中收藏了不少書籍，於是將屋主最心愛的物品融入設計當中，為屋主收納及展示珍藏品，並使用了簡約復古的設計，務求活用空間，將黑膠碟年代當時最流行的家居風格重現在家居中 。

甫入進門，靠近廚房的位置是飯廳，而旁邊則是放滿黑膠碟和 CD 的收納展示櫃，這個設計讓屋主回到家就能看見自己喜愛的唱片，展示櫃上擺放著黑膠碟、書籍和音響等珍藏品，懷舊的感覺圍繞家居，讓屋主回到家中就好像回到黑膠碟流行時的那個璀燦年代。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

家中運用了不少細木腳的家具，讓人很容易聯想到上世紀的家居環境，亦正正是最近流行的MCM現代風格。MCM現代風格中的家具主張除去不需要的細節，講求實用俐落而美觀。由於這種風格的家具體積過大，所以家具的木腳都被削尖，減輕了累贅的感覺，因此，家中的家具，除了坐椅及沙發，連木櫃及木枱都是細木腳頂著大型物件的形象。

另外，MCM現代風格的要訣之一就是開放空間。為了加強空間通透感，讓客廳空間更寛敞，設計師把不必要的牆去除，為此拆掉原有的其中一個房間，將客廳與房間的空間打通，讓客廳有充裕的空間，以最佳的距離放置電視機、音響設備和梳化，讓屋主在寬闊的客廳享受和家人的溫馨時光。

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為配合屋主的興趣和習慣，客廳的後方設計成一個閱讀及工作區域。牆壁其中一面是一整排書櫃，設計師直接以屋主喜愛的書籍來裝飾牆壁。此外，設計師把一面牆壁則髹上深綠色，為整個空間加強懷舊復古的色彩，而空間的色彩、紋理互相協調，加上配搭室內裝飾，因此而起到畫龍點睛的作用，讓空間充滿現代感，也同時營造了與客廳的強烈對比，藉此能分隔開兩個不同活動的區域。

在飯廳的另一邊，設計師改造空間，以兩組收納櫃作為間隔，分隔開睡房和飯廳區域。睡房有特大衣櫃收納衣物；而飯廳則有櫥櫃，可放置餐具或各式飲料，方便屋主閒時沖調咖啡或品嚐紅酒，兩邊的空間都變得更為實用。

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屋主和許多喜歡旅遊的香港人一樣，一直很煩惱如何在家好好放置行李箱，於是設計師在睡房為屋主設計了一個暗藏的收納空間，在床頭下方預留了特別多的位置，可將整個行李箱藏起來。睡房的牆紙方面，屋主特意為睡房挑選了優雅而經典的復古風綠花與鳥兒的牆紙，讓睡房也呼應了房外工作區域的懷舊感。

現代風格的重要元素之一就是極簡主義。浴室因此而使用了全白設計，不僅可以照亮整個空間，還可以令整體非常整潔，運用暖色的燈光還可以淡化蒼白的牆壁，令屋主使用得更舒適。浴室使用木色梳妝台，微妙地融入空間，為增強浴室的美感，浴室的瓷磚則和廚房一樣，用上了能代表70年代的拼花瓷磚。整體家居的空間讓人好像時光倒流到舊時代一樣。

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責任編輯：龍紀瑩

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